Candidata oficialista en Honduras denuncia acciones "injerencistas" de Trump en comicios
La candidata oficialista para las elecciones presidenciales del domingo en Honduras, Rixi Moncada, denunció este sábado acciones "injerencistas" del presidente de Estados Unidos, Donald...
La candidata oficialista para las elecciones presidenciales del domingo en Honduras, Rixi Moncada, denunció este sábado acciones "injerencistas" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en los comicios.
Trump agitó las ya polarizadas elecciones generales hondureñas tras pedir el voto para el empresario derechista Nasry Asfura del Partido Nacional, y anunciar que indultará al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por narcotráfico en Estados Unidos.
"No hay ninguna duda de que hay dos acciones concretas, a tres días de las elecciones, que son totalmente injerencistas", dijo en conferencia de prensa la candidata izquierdista Moncada, a quien Trump considera "comunista".
