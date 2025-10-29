Candidata pide a justicia francesa suspender elección a la presidencia de la FIA
La suiza Laura Villars, que se vio impedida de postular para la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), llevó este miércoles a la instancia ante la justicia, disconforme.
Según la denunciante, estas excluyen a todo opositor que desee presentarse como candidato a suceder al actual presidente, el emiratí Mohamed Ben Sulayem.
La citación de comparecencia de urgencia, a la que tuvo acceso la AFP, solicita al tribunal de París que "ordene la suspensión de la elección a la presidencia de la FIA (prevista el 12 de diciembre en Uzbekistán) hasta que se pronuncie sobre el fondo del litigio".
