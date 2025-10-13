Candidata presidencial de Chile, Matthei promete cerrar la frontera a los irregulares

La candidata derechista a la presidencia de Chile, Evelyn Matthei, prometió este lunes cerrar la frontera a los indocumentados, uno de los principales temas de la campaña electoral.

La entrada de migrantes indocumentados, que los chilenos asocian al incremento de la delincuencia, se ha apoderado de la campaña de las generales del 16 de noviembre.

"La inmigración irregular está colapsando los servicios, pero además, nos ha traído un problema de delincuencia desatada y de crimen organizado como no habíamos conocido antes", dijo Matthei, en un acto de campaña en el barrio de Independencia, en el norte de Santiago.

El último sondeo semanal de la encuestadora Cadem situó a Matthei en tercer lugar de las preferencias con un 14%. Delante de ella, figuran la comunista Jeannette Jara (28%) y el ultraderechista José Antonio Kast (24%).

Matthei se comprometió a cerrar la frontera a la migración irregular en un plazo de un año, con el uso de aviones no tripulados, información satelital y el despliegue de una policía fronteriza, entre otras medidas.

La mayoría de los migrantes irregulares que ingresan a Chile lo hacen por la frontera con Bolivia.

Según una estimación oficial, unos 330.000 extranjeros, la gran mayoría venezolanos, residen irregularmente en Chile.

La propuesta de Matthei contempla también expulsar a 3000 presos y a 10.000 migrantes irregulares que ya cuentan con orden de expulsión.

La candidata impulsará un cambio legislativo para que la entrada irregular en el país sea un delito y no una falta.

"Los vecinos están cansados de las parrilladas en la calle, de los ruidos de madrugada, de que anden en moto por las veredas y de que se tomen, además, sitios que no son de ellos", explicó Matthei.

