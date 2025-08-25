Candidato boliviano Quiroga acusa a Maduro de ser jefe de “conglomerado criminal”

El derechista Jorge Tuto Quiroga, quien disputará la presidencia de Bolivia en octubre, acusó este lunes al mandatario Nicolás Maduro de ser "jefe de un conglomerado criminal mafioso que se ha robado la presidencia de Venezuela".

En una entrevista con la AFP, Quiroga llamó "al pueblo y a las Fuerzas Armadas" de Venezuela a no ser "cómplices de un cartel de narcotraficantes", en medio del despliegue de buques de guerra de Estados Unidos frente a las costas de Caracas.

Washington acusa a Maduro de dirigir el Cartel de los Soles -al que cataloga de organización terrorista- y ofrece una recompensa de US$50 millones por información que conduzca a su captura.

Quiroga se medirá en un balotaje con el candidato de centroderecha Rodrigo Paz, lo que marcará el fin de 20 años de gobiernos de izquierda que iniciaron con Evo Morales y continuaron con Luis Arce, hoy acérrimos adversarios.

Durante el período del Movimiento Al Socialismo en el poder, Bolivia ha sido uno de los más firmes aliados del chavismo junto a Cuba y Nicaragua.

Quiroga se jactó de nunca haber reconocido el gobierno de Maduro, de quien dijo "está muerto de miedo" porque "le han puesto una recompensa".

Sobre una eventual invasión estadounidense en Venezuela, el candidato del movimiento Libre evitó hacer comentarios.

"Sabemos que hay gente en Venezuela que no acepta su liderazgo (...) Lo que hago es pedir a todas las fuerzas del orden de Venezuela que se pongan del lado de la democracia", remarcó.