LA NACION

Candidato boliviano Rodrigo Paz respalda acciones para que Venezuela recupere "democracia"

El aspirante presidencial de centroderecha Rodrigo Paz, el de mayor votación en la primera...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Candidato boliviano Rodrigo Paz respalda acciones para que Venezuela recupere "democracia"
Candidato boliviano Rodrigo Paz respalda acciones para que Venezuela recupere "democracia"

El aspirante presidencial de centroderecha Rodrigo Paz, el de mayor votación en la primera vuelta en Bolivia, afirmó que Venezuela vive bajo una "dictadura" y que respalda cualquier acción que ayude a ese país a "recuperar su democracia".

En una entrevista con la AFP, el senador se refirió a la operación antidrogas que anunció Estados Unidos en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, tras acusar al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel del narcotráfico.

"Yo no comparto el criterio de acciones de este tipo, pero si ayuda a Venezuela a recuperar su democracia, no puedo más que respaldar todo aquello que le cambie la vida a los venezolanos", dijo Paz.

LA NACION
Más leídas
  1. Fuerte caída de un indicador que evalúa la gestión de Milei, en una encuesta previa a los audios
    1

    Cayó 13,6% el Índice de Confianza en el Gobierno, en una medición previa al caso de los audios

  2. Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”
    2

    Andrea Ghidone sorprendió al anunciar que se casa con “El señor del tabaco”: “Con mucho amor”

  3. Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo
    3

    Un argentino diseñó un exclusivo auto de hiperlujo que tendrán muy pocas personas en el mundo

  4. Ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos
    4

    Lo trajo Sarmiento: ya se producen 4000 toneladas del superfruto que tiene como “embajador” a Abel Pintos

Cargando banners ...