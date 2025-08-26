Candidato boliviano Rodrigo Paz respalda acciones para que Venezuela recupere "democracia"

El aspirante presidencial de centroderecha Rodrigo Paz, el de mayor votación en la primera vuelta en Bolivia, afirmó que Venezuela vive bajo una "dictadura" y que respalda cualquier acción que ayude a ese país a "recuperar su democracia".

En una entrevista con la AFP, el senador se refirió a la operación antidrogas que anunció Estados Unidos en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, tras acusar al presidente Nicolás Maduro de liderar un cartel del narcotráfico.

"Yo no comparto el criterio de acciones de este tipo, pero si ayuda a Venezuela a recuperar su democracia, no puedo más que respaldar todo aquello que le cambie la vida a los venezolanos", dijo Paz.