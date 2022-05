Candidato colombiano de centroderecha propone gobierno con énfasis social y desarrollo económico

Por Luis Jaime Acosta y Julia Symmes Cobb

BOGOTÁ, 25 mayo (Reuters) - Colombia necesita crecer al 5% anual para conseguir los recursos que le permitan financiar los programas destinados a reducir la pobreza y la desigualdad social, mejorando la educación, la salud y la vivienda a los más pobres, además de generar empleo, dijo el miércoles el candidato presidencial Federico Gutiérrez.

El candidato de centroderecha de la coalición Equipo Por Colombia enfrentará el domingo en la primera vuelta de la elección presidencial al izquierdista Gustavo Petro, al independiente Rodolfo Hernández y al centrista Sergio Fajardo.

Gutiérrez, un ingeniero y exalcalde de Medellín de 47 años conocido popularmente como 'Fico', aparece en el segundo lugar de las encuestas de intención de voto, detrás de Petro y seguido de cerca por Hernández quien escaló en los sondeos con su discurso contra la corrupción.

"Para poder cerrar brechas sociales, como mínimo debemos crecer los próximos cuatro años por encima del 5% cada año. Y sí hay que hacer muchos cambios sociales en Colombia, 20 millones de personas en condición de pobreza, siete millones en extrema pobreza (...), un país con esos indicadores no es viable", afirmó en una entrevista con Reuters en su vehículo blindado.

"Nosotros tenemos que dedicarnos a lo social, a que el país crezca en materia económica, a que le demos oportunidades de estudio y formación a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres y que haya posibilidad de tener empleos dignos, bien remunerados, pero también de generar nuevas empresas y emprendimientos", agregó mientras su camioneta atravesaba el caótico tráfico de Bogotá.

La economía colombiana creció un récord de 10,7% en 2021 tras un fuerte desplome el año previo, recuperándose de las consecuencias de la pandemia del COVID-19, y para este año el Gobierno espera una expansión de un 5%.

Gutiérrez tiene un programa de gobierno y un discurso con un marcado énfasis social para contrarrestar las ambiciosas propuestas del izquierdista Petro, que lo acusa de ser el candidato del continuismo, de tener el apoyo encubierto del expresidente Álvaro Uribe y de buscar mantener las políticas impopulares del actual gobierno.

"Yo tengo la independencia, no tengo partido político, no tengo jefes políticos, para tomar las mejores decisiones para el país. Lo que funciona hoy no solo continuaré, sino que lo mejoraré y lo que no funcione lo cambio, Así de claro", respondió Gutiérrez frente a las críticas de sus opositores.

Para recordar su independencia dijo que votó en un plebiscito a favor del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, a diferencia de Uribe, y se comprometió a implementarlo si gana las elecciones.

Cambio, pero para mejorar

El candidato, casado y padre de dos hijos, se declaró a favor de una transición energética responsable, y a diferencia de Petro, apoya la continuidad de la exploración y producción de petróleo y carbón, los dos principales productos de exportación del país sudamericano de 50 millones de habitantes.

Gutiérrez aseguró que solo apoyará la producción de hidrocarburos con fracking si los actuales proyectos piloto demuestran que no causa daños ambientales ni sociales.

El político invitó a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a extender el cese unilateral del fuego que declararon antes de las elecciones y aseguró que está dispuesto a iniciar una negociación de paz si abandonan el narcotráfico, la minería ilegal, los secuestros, las extorsiones y los ataques contra la población civil y las Fuerzas Armadas.

Pero anunció que combatirá con fortaleza a las disidencias de las FARC que rechazaron un acuerdo de paz de 2016 y a bandas criminales como el Clan del Golfo, que están inmersas en el narcotráfico, y a las que solamente les queda la opción de un sometimiento a la justicia.

Gutiérrez aseguró que mantendrá la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en las selvas y montañas, pero que además del componente militar habrá una fuerte inversión social para llevar salud, educación, electricidad y carreteras a los campesinos dedicados a la siembre de hoja de coca.

"Yo no concibo al Estado solo como presencia de tropa o envío de fuerza. Necesitamos garantizar la seguridad para todos, pero hay que entender que hay que llegar con la inversión social a los territorios", aseguró al explicar que la lucha contra las drogas se focalizará en la interdicción de las rutas del narcotráfico y de los laboratorios para producir cocaína.

El candidato dijo que si es presidente reabrirá un tramo de la frontera terrestre con Venezuela, facilitará el tránsito de vehículos para reactivar el comercio, restablecerá los servicios consulares y mantendrá el estatus migratorio a cerca de dos millones de venezolanos que llegaron a Colombia huyendo de la crisis política, económica y social de la nación petrolera.

Gutiérrez insistió en que un eventual triunfo de la izquierda implicaría un salto al vacío sin paracaídas y dijo que Petro, su rival, tiene odio y solo administraría venganza durante su mandato.

"Colombia sí necesita un cambio, pero no puede ser un cambio para empeorar, tiene que ser un cambio para que realicemos las transformaciones sociales que necesita Colombia, un nuevo contrato social y en donde es muy importante que pensemos sobre todo en los más vulnerables", concluyó. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)