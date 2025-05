Candidato de extrema derecha se perfila para asegurar victoria en repetición de comicios de Rumania

BUCAREST, Rumanía (AP) — El nacionalista de extrema derecha George Simion está en camino a asegurar una victoria decisiva en la primera ronda de la repetición de las elecciones presidenciales de Rumania, según indicaron datos electorales incompletos emitidos el domingo, meses después de que unas elecciones anuladas sumieron a la nación de la Unión Europea en su peor crisis política en décadas.

Simion, el líder de 38 años de edad de la Alianza para la Unidad de los Rumanos, o AUR, está superando con creces a todos los demás candidatos en las encuestas con un 40,1% de los votos, según muestran los datos electorales oficiales después de contar el 90% de los votos.

Muy por detrás, en segundo lugar, se encuentra el candidato conjunto de la coalición gobernante, Crin Antonescu, con un 21,1%, y en tercer lugar el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan, con un 19,4% —pero se prevé que esa brecha se reduzca a medida que se cuenten los votos de las ciudades más grandes.

Once candidatos compiten por la presidencia y una segunda vuelta está programada para el 18 de mayo. Para cuando cerraron las urnas, alrededor de 9,57 millones de personas —o el 53,2 % de los votantes elegibles— habían emitido su voto, según la Oficina Central Electoral, con 973.000 sufragios provenientes de votantes en el extranjero.

Una repetición de las elecciones luego de que fueron anuladas

El panorama político de Rumania se sacudió el año pasado cuando un tribunal superior anuló las elecciones anteriores en las que el ultraderechista Calin Georgescu, recién llegado a la política, lideró la primera ronda, entre acusaciones de infracciones electorales e interferencias rusas, que Moscú ha negado.

En un discurso previamente grabado y emitido después de que cerraran las urnas, Simion dijo que a pesar de muchos obstáculos, los rumanos "se han levantado" y "nos estamos acercando a un resultado excepcional".

"Estoy aquí para restaurar el orden constitucional", dijo. "Quiero democracia, quiero normalidad, y tengo un solo objetivo: devolver al pueblo rumano lo que se les quitó y colocar en el centro de la toma de decisiones a las personas comunes, honestas y dignas".

Como en muchos países de la UE, el sentimiento antisistema va en aumento en Rumania, alimentado por la alta inflación y el costo de vida, un gran déficit presupuestario y una economía lenta. Los observadores dicen que el malestar ha fortalecido el apoyo a figuras nacionalistas y de extrema derecha como Georgescu, quien está bajo investigación y tiene prohibido participar en la repetición.

Georgescu, quien apareció junto a Simion en una estación de votación el domingo en la capital Bucarest, señaló que la repetición de las elecciones era "un fraude orquestado por aquellos que han hecho del engaño la única política de estado", pero que estaba allí para "reconocer el poder de la democracia, el poder del voto que asusta al sistema, que aterroriza al sistema".

El mandato presidencial dura cinco años y conlleva poderes significativos de toma de decisiones en seguridad nacional y política exterior.

Desconfianza generalizada en las autoridades

Dan, un matemático de 55 años de edad y exactivista anticorrupción que fundó el partido Unión Salvar Rumania (USR) en 2016, se postuló con una plataforma europeísta "Rumania Honesta".

"Se trata de la confianza de los rumanos y nuestros socios en la democracia... y en mi opinión, es un nuevo comienzo que todos tenemos la responsabilidad de hacer correctamente ", dijo Dan después de que cerraran las urnas.

El veterano centrista Antonescu, de 65 años, ha hecho campaña para mantener la orientación prooccidental de Rumania, y dijo el domingo por la mañana que votó por "una Rumania unida, por una Rumania fuerte, por una Rumania digna".

"La democracia significa una batalla, a veces llevada al máximo, pero es una batalla de ideas", dijo después de que cerraran las urnas. "No olvidemos que somos conciudadanos, hijos del mismo país, y debemos avanzar juntos".

Victor Ponta, quien fungió como primer ministro de 2012 a 2015, también ha promovido una campaña al estilo del presidente estadounidense Donald Trump de "Rumania Primero" y se jacta de tener estrechos lazos con el gobierno de Trump, se encuentra en cuarto lugar con un 14,3% de los votos.

Otra aspirante, Elena Lasconi, quedó en segundo lugar en la primera ronda del año pasado y participaba en la repetición, sólo obtuvo alrededor del 2,6% de los votos. Se ha posicionado como una candidata firmemente prooccidental y antisistema, que arremete contra lo que describe como una clase política corrupta.

La desconfianza en las autoridades sigue siendo generalizada, especialmente entre aquellos que votaron por Georgescu, un electorado considerable al que Simion ha intentado atraer.

"El sentimiento antisistema no es como un movimiento anárquico, sino que está en contra de las personas que destruyeron este país", afirmó Simion, quien quedó en cuarto lugar en las elecciones del año pasado y luego apoyó a Georgescu, dijo a The Associated Press días antes de la repetición. "Ya no somos un estado democrático".

Rares Ghiorghies, de 36 años, que trabaja en el sector energético y votó por Simion, dice que espera que si asegura la presidencia, Rumania pueda "volver a los principios básicos de la democracia, recuperar nuestra confianza".

"Lo que sucedió en diciembre de 2024 es definitivamente un capítulo oscuro en la historia de este país, y ya no podemos aceptarlo", señaló. "Espero que las cosas vuelvan a la normalidad".

Un momento clave para Rumania

Simion dijo que su partido nacionalista de extrema derecha Alianza para la Unidad de los Rumanos está “perfectamente alineado con el movimiento” de Trump de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”, aprovechando una creciente ola de populismo en Europa tras el regreso político del presidente estadounidense. AUR saltó a la fama en las elecciones parlamentarias de 2020, proclama defender la "familia, nación, fe y libertad", y desde entonces ha duplicado su apoyo.

El jubilado Done Chiritoi dice que se siente robado de su voto anterior, lo que le ha dejado "solo malas palabras" para la clase política. "Si mi voto se cancela nuevamente o si el que elegí no es elegido, saldré a las calles", afirmó.

La repetición de las elecciones es un momento crucial para Rumania mientras busca restaurar su democracia y mantener sus alianzas geopolíticas, que se han visto puesta a prueba desde el fiasco de las elecciones canceladas.

La decisión de anular las elecciones y la prohibición de la candidatura de Georgescu atrajo críticas del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, Elon Musk y Rusia, que apoyó públicamente su candidatura en la repetición.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.