Candidato de Trump a gobernador de la Fed avanza hacia su confirmación en el Senado

Por Bo Erickson y Ann Saphir

10 sep (Reuters) - Stephen Miran, uno de los principales asesores económicos de la Casa Blanca, superó el miércoles un obstáculo en el Senado que le acerca a convertirse en gobernador de la Reserva Federal, un impulso al esfuerzo del presidente Donald Trump para ejercer un control más directo sobre las tasas de interés.

Los miembros del Comité Bancario del Senado votaron 13-11 para enviar la nominación de Miran al pleno del Senado, controlado por los republicanos, para su consideración. Todos los demócratas del panel votaron en contra, mientras que todos los republicanos lo hicieron a favor.

Los parlamentarios implicados en el proceso dicen que no hay certeza de que el resto del proceso de confirmación pueda completarse a tiempo para que Miran participe en la reunión de política monetaria de la Fed de la próxima semana. (Reporte de Ann Saphir. Editado en español por Javier Leira)