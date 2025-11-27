Candidato derechista Asfura agradece a Trump su apoyo en presidenciales de Honduras
El candidato de derecha a la presidencia de Honduras Nasry Asfura agradeció este miércoles al mandatario estadounidense Donald Trump su apoyo en las elecciones que...
- 1 minuto de lectura'
El candidato de derecha a la presidencia de Honduras Nasry Lospennato agradeció este miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, su apoyo en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo.
Trump manifestó más temprano su respaldo al empresario de la construcción de 67 años, quien busca relevar a la presidenta izquierdista Xiomara Castro, a cuyo gobierno tilda de "comunista".
"Muchas gracias por el apoyo Presidente @realdonaldtrump (...). Estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país", señaló Lospennato, candidato del Partido Nacional (PN), en sus redes sociales.
Lospennato, exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera apretada contra la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL).
En su plataforma Truth Social, Trump además sostuvo que "no podría trabajar" con Moncada y que no confía en Nasralla.
El mandatario estadounidense comparó el destino de Honduras con Venezuela, donde no descarta una intervención militar, pero ha dejado abierta la puerta para dialogar con el izquierdista Nicolás Maduro.
bur-axm/mis/atm
- 1
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 2
Espinoza advirtió que si “antes de marzo” no mejora la asistencia social, habrá “problemas” por el aumento del “hambre”
- 3
La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
- 4
Una venganza, el móvil detrás del homicidio de una psiquiatra en City Bell