Candidato derechista Asfura agradece a Trump su apoyo en presidenciales de Honduras

El candidato de derecha a la presidencia de Honduras Nasry Lospennato agradeció este miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, su apoyo en las elecciones que se celebrarán el próximo domingo.

Trump manifestó más temprano su respaldo al empresario de la construcción de 67 años, quien busca relevar a la presidenta izquierdista Xiomara Castro, a cuyo gobierno tilda de "comunista".

"Muchas gracias por el apoyo Presidente @realdonaldtrump (...). Estamos firmes para defender nuestra democracia, nuestra libertad y los valores que hacen grande nuestro país", señaló Lospennato, candidato del Partido Nacional (PN), en sus redes sociales.

Lospennato, exalcalde de la capital hondureña, compite en una carrera apretada contra la abogada Rixi Moncada, del gobernante partido Libre, y el presentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal (PL).

En su plataforma Truth Social, Trump además sostuvo que "no podría trabajar" con Moncada y que no confía en Nasralla.

El mandatario estadounidense comparó el destino de Honduras con Venezuela, donde no descarta una intervención militar, pero ha dejado abierta la puerta para dialogar con el izquierdista Nicolás Maduro.

bur-axm/mis/atm