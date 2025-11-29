Candidato derechista Asfura dice que apoyo de Trump puede traer "beneficios" a Honduras

El empresario derechista Nasry Asfura aseguró este viernes a la AFP que el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, a su candidatura presidencial, puede traer "beneficios" a los migrantes y la economía de Honduras.

A dos días de los comicios generales, Trump reiteró su respaldo a Asfura e indultó al expresidente y copartidario del postulante, Juan Orlando Hernández, quien purga en Estados Unidos 45 años de cárcel por narcotráfico.

Asfura dijo ver el espaldarazo de Trump desde el "lado positivo", especialmente por los "beneficios" que puede traer a los hondureños que trabajan en Estados Unidos el restablecimiento de un estatuto migratorio que amparaba a miles de ellos, así como una potencial reducción de aranceles.

