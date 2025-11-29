Candidato hondureño Asfura afirma que no tiene vínculos con expresidente indultado por Trump
El candidato hondureño a la presidencia de Honduras Nasry Asfura aseguró a la AFP que no tiene "ninguna vinculación" con el expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico...
1 minuto de lectura
El candidato hondureño a la presidencia de Honduras Nasry Asfura aseguró a la AFP que no tiene "ninguna vinculación" con el expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico e indultado este viernes por Donald Trump.
A dos días de los comicios generales, el presidente estadounidense anunció el perdón a Hernández, exlíder del Partido Nacional (PN, derecha) que postula a Asfura, y amenazó con un recorte de la ayuda a Honduras si el exalcalde de 67 años no gana esta elección a una sola vuelta.
"Yo no tengo ninguna vinculación (con Hernández). Él fue presidente de la República, el partido no es responsable de las acciones personales", aseguró por teléfono el candidato, quien además celebró el espaldarazo que le dio Trump.
