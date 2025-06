Candidato judicial de Trump fue casi nominado por Biden

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dice que planea nombrar a Chad Meredith, un ex procurador general del estado de Kentucky, para un puesto de juez federal en el estado, y esta vez no enfrenta objeciones del senador Rand Paul, quien se opuso a su nominación hace tres años.

Meredith fue protagonista en un drama en la administración anterior, cuando el entonces presidente Joe Biden había acordado nominar a Meredith, quien contaba con el apoyo entusiasta del senador Mitch McConnell, el exlíder de la mayoría del Senado. Fue una decisión curiosa en ese momento, porque Meredith tenía un historial de defender las leyes antiaborto de Kentucky y la nominación se produciría inmediatamente después de la decisión de la Corte Suprema de 2022 que eliminó el derecho constitucional al procedimiento.

Pero Paul indicó a la Casa Blanca de Biden en ese momento que bloquearía la confirmación de Meredith, por lo que el entonces presidente nunca lo nominó formalmente. La decisión de Biden de no nombrar a Meredith también fue un alivio para los demócratas y los grupos a favor del derecho al aborto que se habían enfurecido ante la perspectiva de que Biden nombrara a un abogado antiaborto para un puesto vitalicio en el poder judicial.

Esta vez, Paul recomendó a Meredith para el puesto y planea apoyar su confirmación, declaró su despacho el jueves.

En su publicación en redes sociales el miércoles anunciando la nominación, Trump calificó a Meredith como "altamente experimentado y bien calificado".

"Chad es un valiente patriota que sabe lo que se requiere para defender el Estado de Derecho y proteger nuestra Constitución", escribió Trump en Truth Social el miércoles por la noche.

McConnell indicó en un comunicado el miércoles que Trump tomó una "decisión sobresaliente" al elegir a Meredith, quien también se desempeñó como jefe adjunto del asesor legal del exgobernador de Kentucky, Matt Bevin.

"Su demostrada devoción por el Estado de Derecho y la Constitución servirá bien a la gente de Kentucky en el tribunal federal", señaló McConnell. "Espero que el Senado confirme su nominación".

Hace tres años, Paul acusó a McConnell de hacer un "acuerdo secreto" con la Casa Blanca como razón por la cual la nominación de Meredith nunca avanzó bajo Biden. Paul nunca hizo objeciones sustantivas sobre Meredith en ese momento.

"Desafortunadamente, en lugar de comunicarse y alinear apoyo para él, el senador McConnell eligió hacer un acuerdo secreto con la Casa Blanca que se desmoronó", afirmó Paul en ese momento.

Paul tenía poder de veto efectivo sobre una elección judicial en su estado natal porque el Senado continúa honrando una regla extraoficial según la cual una nominación no avanza si se opone a ella el senador del estado natal.

La Casa Blanca de Biden respetó esa costumbre, por lo que Biden nunca terminó nominando a Meredith. Aunque la regla ha sido erosionada en parte, especialmente para jueces de tribunales de apelación cuyos mandatos abarcan varios estados, la costumbre se ha mantenido intacta para los nominados a tribunales de distrito que están más estrechamente vinculados a sus estados de origen. El presidente del Comité Judicial del Senado, Charles Grassley, republicano por Iowa, hasta ahora no ha indicado que se desviaría de esa costumbre de larga data. Lena Zwarensteyn, directora sénior de un programa para fomentar la justicia y asesora de The Leadership Conference on Civil and Human Rights, criticó la selección de Meredith por parte de Trump dado su "perturbador historial antiaborto". "La nominación de Chad Meredith para un puesto vitalicio en el poder judicial debería preocupar a todos", expresó Zwarensteyn. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.