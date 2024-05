Candidato opositor de venezuela dice garantizará libertad política

Por Vivian Sequera

LA VICTORIA, Venezuela, 18 may (Reuters) - El candidato opositor de Venezuela Edmundo González dijo el sábado que garantizará "en paz" la participación de todos los partidos políticos, si gana las elecciones del 28 de julio en las que se medirá con el presidente Nicolás Maduro y llamó a la fuerza armada a cumplir con su rol fundamental.

González, exdiplomático en Argelia y Argentina, fue nombrado como candidato por la coalición opositora Plataforma Unitaria en abril, después de que a la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias, el Tribunal Supremo de Justicia le ratificara en enero una prohibición de competir y ocupar un cargo público.

"A quienes aún creen en el gobierno yo garantizo una alternancia en paz en que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución", dijo González, de 74 años, montado sobre un camión que sirvió de tarima junto con Machado y otros dirigentes en una concentración de unas 3.000 personas en La Victoria, a unos 70 kilómetros de Caracas.

González instó a los votantes a imaginarse un país "en el que el presidente no insulta ni vea a sus adversarios como enemigos".

La oposición ha dicho que la inhabilitación a Machado es ilegal y un intento del gobierno de Maduro, cuyo administración ha generado una profunda crisis económica en el país, por acallar a los opositores.

"A la fuerza armada nacional ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos, ser garantes de su institucionalidad tan como reza el artículo 328 de la Constitución", agregó el candidato de la coalición opositora.

Líderes de otros partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo también estuvieron en el acto junto a González y Machado dando muestra de la unidad de la coalición opositora, que en el pasado ha dado señales de fracturas y recelos entre sus dirigentes, lo que ha sido aprovechado por el gobierno, según analistas.

"me iría del país"

González, un virtual desconocido para la mayoría del país hasta abril pasado y quien dijo a Reuters este mes que cree que el gobierno de Maduro ya le habría inhabilitado si hubiera tenido la intención de hacerlo, ha mantenido reuniones en Caracas con partidos políticos, familias de prisioneros políticos, de la comunidad LGBTQ+, entre otros, desde su designación.

Machado, una ingeniera industrial de 56 años, señalada como una probable ganadora por los encuestadores antes de que se confirmara su inhabilitación, ha seguido realizando mítines en todo el país, instando ahora a los votantes a apoyar a González mostrando su rostro en un afiche.

La opositora, que a menudo pronuncia sus discursos desde el techo de una camioneta o la plataforma de un camión de carga en pequeños poblados de todo el país, ha llamado a González un hombre "bueno y honesto". La oposición ha dicho que carecen de fondos, pero que además el gobierno multa a empresas que puedan asistirla en servicios como tarimas o sillas para actos.

"Me iría del país, yo no aguantaría esto más", dijo Marian Tesorero, de 22 años, cuando se le preguntó que hará si la oposición no gana las elecciones presidenciales.

Tesorero, quien está terminando sus estudios de secundaria después de verse obligada a detenerlos hace años por razones económicas, dijo que sueña con asistir a la universidad y conocer a su pequeña sobrina, que nació en el extranjero porque su hermana migró.

"Hay que ganar porque queremos algo mejor, hay que hacer un cambio", dijo Jenifer Escobar, de 51 años, y madre de Marian, ambas en jean y camisetas blancas y unos pequeñas banderitas de Venezuela.

González aparecerá en la boleta electoral por tres partidos de oposición, mientras que Maduro, que busca su tercera reelección, se presentará con 13 organizaciones.

"Venezuela vive una situación completamente atípica", dijo Saúl Cabrera, presidente de la consultora local Consultores 21, sobre la campaña conjunta de Machado y González. Agregó que los dos líderes han demostrado estar en sintonía, y la campaña pública de Machado con la fotografía de González "está funcionando".

Una encuesta reciente de Consultores 21 mostró que el 50% de los votantes planea respaldar a González, y el 32% está a favor de Maduro. La encuesta tuvo un margen de error del 3,16%.

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) también convocó el sábado a una concentración en La Victoria, en respaldo a Maduro, transmitida por el canal estatal de televisión. El número 2 del gobierno y vicepresidente del partido oficialista Diosdado Cabello dijo que el "proyecto perverso contra el país" de la oposición será derrotado. (Reporte de Vivian Sequera en La Victoria. Reporte adicional de Deisy Buitrago en Caracas)

