Candidato opositor hondureño dice que romperá relaciones con Venezuela si gana

El candidato del opositor Partido Liberal, el derechista Salvador Nasralla, uno de los tres favoritos para ganar la elección presidencial del 30 de noviembre en Honduras, anunció este lunes que si triunfa romperá relaciones con el gobierno de Venezuela.

Nasralla se disputa la presidencia con el también derechista Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Rixi Moncada, del oficialista Libertad y Refundación (Libre) de la presidenta izquierdista Xiomara Castro, cuyo gobierno mantiene estrechos vínculos con el mandatario venezolano Nicolás Maduro.

"En nuestro gobierno, Honduras romperá relaciones con el régimen de Maduro", dijo Nasralla en rueda de prensa, al considerar que el presidente venezolano "destruyó" la economía, democracia e instituciones del país sudamericano.

La ruta de Venezuela "jamás será el camino de Honduras", advirtió el candidato del Partido Liberal (PL).

Nasralla, una estrella de la televisión de 73 años, está en empate técnico con la abogada Moncada y el empresario Asfura, según las encuestas, en unos comicios generales donde el presidente será elegido a una sola vuelta.

El partido Libre fue fundado por el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, derrocado en 2009 en un golpe de Estado después de girar a la izquierda y convertirse en aliado del gobernante venezolano Hugo Chávez, fallecido en 2013.

