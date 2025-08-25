Candidato Paz descarta "ajuste" drástico en Bolivia frente a crisis económica

El candidato presidencial de centroderecha Rodrigo Paz, favorito para el balotaje de octubre en Bolivia, descartó un plan de ajuste severo para superar la aguda crisis económica, en una entrevista con la AFP.

“Yo creo que va a ser una transición. Habrá el proceso de estabilización, no lo llamamos ajuste. Es estabilizar. Yo creo que el pueblo lo va a entender”, dijo el político.

Paz obtuvo la mayor votación en la primera vuelta, con un 32%, seguido del expresidente Jorge Quiroga (26,7%). Ambos disputarán un balotaje el 19 de octubre.

El actual gobierno de izquierda de Luis Arce casi ha agotado sus reservas internacionales de dólares para sostener los subsidios a los combustibles.

La inflación interanual de julio fue de 24,8%, la más alta en por lo menos 17 años.

La crisis económica, preocupación principal de los bolivianos, ha sido el centro de los debates durante la campaña electoral.

Paz descartó que vaya a contraer créditos internacionales como primera opción para aliviar la economía, como plantea su rival Jorge Quiroga.

“La gente entiende que primero hay que arreglar la casa”, comentó el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).

El político señaló que su plan de estabilización contempla en primer lugar una reducción del 60% del déficit fiscal.

Asimismo, redoblará la lucha contra la corrupción y el contrabando de carburantes, con lo que espera ahorrar unos US$1200 millones en subvenciones.

También promete “sincerar” el tipo de cambio, pues el mercado negro cotiza al doble que el oficial, y establecer beneficios tributarios y financieros para que los dólares vuelvan al sistema bancario país.

“Con acciones puntuales se puede generar un proceso de alivio a la presión inflacionaria”, concluyó.