Candidato Quiroga prevé que Brasil y la Argentina tengan sedes antidroga en Bolivia

El exmandatario Jorge Quiroga, favorito en la más reciente encuesta para ganar la presidencia de Bolivia, anunció este viernes que impulsará acuerdos con Brasil y Argentina para que instalen sedes policiales en su país para combatir el narcotráfico.

Con un 47%, Quiroga lidera la intención de voto de cara al balotaje del 19 de octubre, en el que enfrentará al candidato de centroderecha Rodrigo Paz (39,3%), según la encuesta de Ipsos-Ciesmori difundida el jueves.

Durante un mitin en La Paz, el expresidente de derecha abordó la lucha contra las drogas y prometió un cambio radical en ese frente, tras 20 años de gobiernos de izquierda en los que Bolivia rompió cualquier cooperación con Estados Unidos.

Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, según la Organización de las Naciones Unidas, y Estados Unidos el mayor consumidor de esa droga.

La cocaína que se produce en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, es transportada hacia Santa Cruz (este) y luego hacia Brasil y Europa, dijo Quiroga.

"Esa es la cadena. La primera cooperación va a ser con la (policía) federal brasileña. Tendremos gente allá y ellos tendrán gente y oficinas acá", señaló.

En los últimos meses, una ola de crímenes violentos se ha expandido por el occidente de Bolivia, donde se han radicado las bandas armadas brasileñas Primeiro Comando do Capital y Comando Vermelho.

"La segunda (cooperación) será con la (policía) federal argentina. Ya lo hemos conversado. Va a venir", agregó. Dijo que luego recurrirá a otros países vecinos, Europa y Estados Unidos para tratos similares.

"Los únicos que no quieren acuerdos de cooperación (...) son los narcos", afirmó.

En 2008, el entonces presidente y líder cocalero Evo Morales (2006-2019) expulsó del país a la Administración de Control de Drogas estadounidense, conocida como la DEA.

Durante su discurso, Quiroga también se refirió a la relación que tendrá con Venezuela si fuera elegido mandatario.

Llamó al gobernante Nicolás Maduro "jefe de un conglomerado criminal de narcotraficantes" y aseguró que impulsará el reconocimiento del opositor Edmundo González como presidente electo del país caribeño.

