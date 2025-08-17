Candidato Quiroga promete cambio pacífico y democrático para Bolivia

El expresidente de derecha Jorge Quiroga prometió un cambio pacífico y democrático si es elegido presidente de Bolivia en los comicios de este domingo, tras 20 años que consideró de abusos por parte de gobiernos de izquierda.

Quiroga, de 65 años, y el millonario Samuel Doria Medina (66) encabezan la intención de voto y se verían en una segunda vuelta el 19 de octubre, de acuerdo con las encuestas.

"Bolivia va a ser ejemplo para el mundo, por la forma en que vamos a cambiar pacífica y democráticamente después de 20 años de abusos", declaró el aspirante del movimiento Libre tras sufragar en un colegio del sur de La Paz.

Quiroga dio por terminado el ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS) que empezó con Evo Morales y siguió con el presidente Luis Arce.

"Hoy día Bolivia va a dar vuelta a la página. Han sido 20 años difíciles", sostuvo.

Sumidos en una profunda crisis económica, 7,9 millones de bolivianos han sido llamados a elegir entre ocho candidatos para suceder a Arce y renovar el Congreso de 166 miembros.

El aspirante de Libre confió en que Bolivia sirva de ejemplo para los "hermanos y hermanas que están luchando en Venezuela, en Cuba y Nicaragua (...) votar libremente".