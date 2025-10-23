Candidato Quiroga reconoce "errores" en conteo de votos en Bolivia, pero sin afectar resultado

El excandidato presidencial de derecha Jorge Quiroga reconoció este miércoles "errores" en el conteo de votos del balotaje del domingo en Bolivia, pero que no afectan la victoria de su rival, el centroderechista Rodrigo Paz.

Desde el domingo hasta el martes, hubo protestas en varias ciudades del país por parte de manifestantes afines a Quiroga, que denunciaban un supuesto fraude en el recuento de sufragios en favor de Paz.

La justicia electoral rechazó estas versiones y ratificó la victoria de Paz en el conteo rápido con el 54,5%.

"En esta (elección) había errores, sí, hemos visto un montón", aseveró Quiroga en rueda de prensa, pero luego aclaró: "¿Hay la cantidad que afecta en el resultado? No".

Por tal motivo, señaló que "ya hay un gobierno electo" de Paz y "que empiece a trabajar y a funcionar".

El mismo Quiroga, de 65 años, había felicitado el domingo a Paz, de 58, pero anunció que haría una verificación de las actas de sufragio a raíz de denuncias sobre supuestas irregularidades, surgidas en la misma jornada.

El excandidato no fue explícito en pedir que paren las manifestaciones, aunque entendía el reclamo callejero. "Les pido que comprendan y que todavía den una oportunidad a toda Bolivia", declaró.

También anunció que solicitará a sus senadores y diputados electos apoyar desde el Congreso al nuevo mandatario.

La administración entrante debe resolver con carácter de urgencia la escasez de dólares y combustibles y frenar una inflación interanual que a septiembre superó el 23%.

Los partidos Demócrata Cristiano, de Paz; Libre, de Quiroga, y Unidad, del empresario de centroderecha Samuel Doria Medina, dominan el Congreso, mientras que fuerzas de izquierda que gobernaron los últimos años aparecen con una erosionada representación, castigadas por el voto popular.

