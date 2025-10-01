Candidato ultraconservador Kast defiende idea de gigantesco recorte fiscal en Chile

El candidato ultraconservador José Antonio Kast, uno de los favoritos para la elección presidencial en Chile, defendió el miércoles su propuesta de recortar drásticamente el gasto fiscal, tras recibir un duro ataque del mandatario Gabriel Boric.

Kast encabeza la intención de voto para los comicios del 16 de noviembre junto a la candidata del oficialismo, la comunista Jeannette Jara.

Lo que hizo Boric "es un acto de cobardía, un acto de corrupción", dijo Kast, luego de que el presidente izquierdista calificara de "irresponsable" recortar US$6000 millones de gasto público en 18 meses.

Sin aludir directamente al candidato de extrema derecha, Boric criticó la promesa de Kast en un mensaje televisado el martes por la noche para informar del Presupuesto de la Nación para 2026.

"Es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar US$6000 millones sin decir de dónde pretenden hacerlo. ¿Acaso van a echar abajo beneficios sociales?", cuestionó el mandatario.

Según Boric "es imposible" hacer este recorte "sin afectar derechos como la Pensión Garantizada Universal (PGU)", que asegura el pago mínimo de unos US$230 de jubilación para los más pobres.

Según Kast, lo que hizo el mandatario fue "un acto de mentiras", porque le dijo a la ciudadanía que en caso de llegar al poder la oposición va a "restringir beneficios sociales".

En su programa de gobierno, Kast propone alcanzar este recorte con un "manejo responsable del gasto público" que acabe con el "derroche y el despilfarro estatal".

Sin entrar en detalles, anuncia que aplicará leyes para evitar "robos y abusos" y eliminará iniciativas estatales "mal evaluadas con nulo impacto social".

El gasto público, el aumento de la inseguridad y la migración irregular son los temas más relevantes de la campaña electoral.

La deuda pública de Chile ha crecido de forma sostenida en la última década, debido principalmente a la expansión del gasto fiscal y un menor crecimiento económico.

Hasta diciembre de 2024 esa deuda alcanzaba al 41,7% del PBI, según el Ministerio de Hacienda.

"No es posible cortar US$6000 millones en 18 meses sin afectar el presupuesto social", criticó también el miércoles la candidata de la derecha tradicional Evelyn Matthei, tercera en los sondeos y que propone un recorte más moderado de US$2000 millones al año.

