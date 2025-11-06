Candidato ultraderechista chileno Kaiser quiere trasladar a El Salvador a indocumentados con antecedentes
El candidato ultraderechista a la presidencia de Chile Johannes Kaiser defendió el jueves el uso de fuerza letal contra criminales y aseguró que enviaría a El Salvador a "extranjeros ilegales con antecedentes penales" que se encuentren en Chile, en entrevista con la AFP.
Kaiser, un diputado de 49 años, está en alza en las encuestas con miras a las elecciones presidenciales chilenas del próximo 16 de noviembre, donde sondeos lo posicionan en tercer lugar de las preferencias, con 15%.
En entrevista con AFP, rechazó el rol de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos: "Siempre están protegiendo a terroristas, delincuentes y narcotraficantes", afirmó.
Proteger los derechos humanos es "impedir que te asalten en la noche, te metan un cuchillo por la espalda, violen a tu mujer en tu propia casa o asalten sexualmente a tu hija en el colegio, (...) no impedir que al asaltante le metan un tiro", agregó.
El diputado dijo que le gustaría enviar a la cárcel de alta seguridad implementada en El Salvador por el presidente Nayib Bukele para pandilleros, a "extranjeros ilegales que se encuentran en Chile con antecedentes penales, miembros del Tren de Aragua y de organizaciones criminales".
