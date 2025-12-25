Candidatos a presidenciales en Guinea cierran campaña con últimos mitines

Los candidatos a las elecciones presidenciales del domingo en Guinea, entre ellos el jefe de la junta militar, general Mamadi Doumbouya, celebraron sus últimos mitines el jueves en el cierre de campaña, constataron periodistas de la AFP.

Los guineanos votarán en unas elecciones destinadas a conseguir el retorno del orden constitucional tras un golpe de Estado en septiembre de 2021, con el que Doumbouya llegó al poder.

Doumbouya, de 41 años, parte como favorito para ganar en la primera vuelta, pese a que había prometido no participar. La oposición llamó a boicotear el escrutinio.

En Conakry, su director de campaña y primer ministro civil, Amadou Oury Bah, pidió votar en masa por su candidato para permitirle "cumplir un mandato constitucional que vaya en el sentido de sus expectativas y necesidades".

Los principales opositores de Doumbouya fueron excluidos de los comicios y sus ocho rivales del domingo son poco conocidos entre la población.

Un total de 6,8 millones de electores están llamados a votar el domingo entre las 07:00 y las 18:00 locales. No se ha comunicado la fecha del anuncio de los resultados.