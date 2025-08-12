Candidatos de la derecha boliviana lideran las encuestas

Según los sondeos de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting, una mayoría culpa al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de la peor crisis económica del país, marcada por una grave escasez de dólares y combustible, así como por episodios de violencia.

Ambas encuestas muestran que Samuel Doria Medina, empresario de centroderecha, lidera con más del 21% de la intención de voto, ligeramente por delante del expresidente Jorge Quiroga, quien ronda el 20%.

Según los sondeos, ni el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, alineado con la izquierda pero distante del MAS, ni Eduardo del Castillo, candidato del partido gobernante, han superado los dos dígitos en intención de voto.

Dado que ningún candidato parece capaz de asegurar la mayoría absoluta, se espera una segunda vuelta electoral por primera vez desde 2005, cuando Evo Morales llegó al poder al frente del MAS, convirtiéndose en el primer presidente indígena del país. Morales, exlíder cocalero, gobernó hasta 2019.

El actual presidente, Luis Arce, quien sucedió a Morales (de quien desde entonces se ha convertido en un férreo opositor) y es criticado por su gestión de la crisis, no busca la reelección.

El intento de Morales de volver a la política, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional, está impactando en el proceso electoral. Buscado por la policía bajo la acusación de haber mantenido una relación con una menor durante su mandato (cargos que él niega), el expresidente ha llamado a sus partidarios a boicotear las elecciones. (ANSA).