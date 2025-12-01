Candidatos derechistas están en "empate técnico" en presidenciales de Honduras

Los candidatos derechistas a la presidencia de Honduras, el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla se encuentran en un "empate técnico", informó el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asfura aventaja a su rival por apenas 515 votos, lo que significa un "empate técnico", señaló en X la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, tras el escrutinio del 57% de las actas de votación.

A partir de ahora comenzará el escrutinio manual para conocer al ganador de los comicios, que marcaron un giro a la derecha en Honduras, uno de los países más empobrecidos y violentos de Latinoamérica.

bur/axm/nn