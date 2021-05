candidatos peruanos en empate técnico a tres semanas de balotaje, según simulacro votación

(Agrega cita de candidato Castillo y nuevo sondeo)

16 mayo (Reuters) - El socialista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori se encuentran en un empate estadístico a tres semanas del balotaje presidencial en Perú, mostró el domingo un sondeo.

Fujimori ha reducido de manera constante la diferencia que en un principio mantenía Castillo, que ha buscado moderar su discurso de izquierda para ganar votantes de centro.

El simulacro de votación de Ipsos divulgado por el diario El Comercio mostró que Castillo cuenta con un 51,1% de las preferencias, mientras que Fujimori logra un 48,9% de respaldo. La brecha, sin embargo, se ubica dentro del margen de error del sondeo de +/- 2,827%.

"No estoy preocupado por las encuestas... Me preocupa el país, me preocupa la situación sanitaria", aseguró Castillo en una rueda de prensa en Lima el domingo.

Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, aseguró a El Comercio que aún hay mucho camino por recorrer y que la "campaña todavía está a mitad de camino, no podríamos decir que hay una tendencia".

"Lo que sí podemos decir es que ya no hay un favorito. Hace tres semanas, un mes, Castillo era claramente el favorito por una gran diferencia en la intención de voto, hoy hay un virtual empate. Entonces, hoy las opciones de ambos son prácticamente las mismas", agregó.

El sondeo se realizó entre el 13 y 14 de mayo, con 1.202 simulacros de votación, donde las personas marcan un voto similar al que se utilizará el 6 de junio y luego lo colocan en un ánfora secreta.

La encuesta, donde un 14,7% no precisó su preferencia, mostró que Castillo supera a su rival en el interior del país, pero Fujimori lidera en la capital, Lima.

Además, Ipsos también realizó un sondeo de intención de voto para El Comercio y ahí se refleja la misma tendencia de los últimos días, que es que se estrecha la ventaja del candidato de Perú Libre sobre la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori.

En este sondeo, la ventaja del socialista es de 3 puntos (40% a 37%), un poco por encima del margen de error de +/-2,823.

Otra encuesta divulgada el domingo, en este caso del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el periódico La República, mostró que Castillo mantiene un 36,5% en intención de voto y Fujimori un 29,6%.

Las cifras muestran un aumento de 0,3 puntos porcentuales en el respaldo a Castillo y un descenso de 0,4 puntos en el apoyo a Fujimori, en comparación al sondeo similar realizado hace una semana.

Dicha encuesta fue realizada vía telefónica entre el 13 y el 15 de mayo y presenta un margen de error de +/- 2,8 puntos.

(Reporte de Manuel Farías desde Santiago, Chile; editado por Carlos Serrano)

