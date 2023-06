Candidatos republicanos critican al departamento de justicia y no a trump tras su imputación

Por Nathan Layne

9 jun (Reuters) - Los principales rivales de Donald Trump en la carrera para ser el candidato presidencial republicano en 2024 criticaron al Departamento de Justicia por acusarlo debido su manejo de documentos clasificados, lo que destacaba el temor de sus contrincantes a molestar a los partidarios del expresidente.

La imputación de un expresidente por cargos federales no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos, un caso más extraordinario aún por el estatus de Trump como claro favorito en la carrera republicana para retar al presidente demócrata Joe Biden el próximo año.

Sin embargo, en lugar de usar la acusación para socavar la candidatura de Trump a la Casa Blanca, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el senador estadounidense Tim Scott fueron algunos de los candidatos que acusaron al Departamento de Justicia de parcialidad, destacando una postura que se ha convertido en el centro de muchas de sus propias campañas.

"El uso de la aplicación de la ley federal como arma representa una amenaza mortal para una sociedad libre", escribió en Twitter DeSantis, que marcha en un distante segundo lugar detrás de Trump en las encuestas. "Durante años hemos sido testigos de una aplicación desigual de la ley en función de la afiliación política".

Los republicanos han alegado, sin pruebas, que la acusación contra Trump es una maniobra política de Biden. El Departamento de Justicia dice que todas las decisiones de investigación se toman sin tener en cuenta la política partidista.

Biden, que se enfrenta a su propia revisión de su manejo de documentos clasificados, ha hecho hincapié en la independencia del departamento, lo que refleja el fino equilibro que debe observar en el trato de una acusación a su principal rival político.

La Casa Blanca dijo el viernes que Biden no tenía conocimiento previo de la acusación.

"Nunca, ni una sola vez, he sugerido al Departamento de Justicia lo que deberían hacer o no hacer en relación a presentar o no una acusación", dijo Biden en una rueda de prensa el jueves antes de conocerse la noticia.

Trump fue acusado por un gran jurado federal de retener ilegalmente documentos clasificados y de obstrucción a la justicia.

El expresidente se enfrenta a siete cargos penales, entre ellos conspiración y obstrucción a la justicia, pero dice que es inocente de cualquier delito. Ha sido citado a comparecer ante el tribunal federal de Miami el martes.

(Reporte de Nathan Layne y Dan Whitcomb; editado en español por Javier López de Lérida)

