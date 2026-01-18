Candidatos socialistas y ultraderechistas apuntan a segunda vuelta en presidenciales portuguesas

Por Andrei Khalip y Sergio Goncalves

LISBOA, 18 ene (Reuters) - El socialista moderado Antonio José Seguro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales portuguesas el domingo, seguido del líder de extrema derecha André Ventura, según los primeros resultados parciales de los sondeos a pie de urna, que mostraron que ambos se dirigen a una segunda vuelta el mes que viene.

En los cinco decenios transcurridos desde que Portugal se deshizo de su dictadura fascista, solo una vez -en 1986- fue necesaria una segunda vuelta en unas presidenciales, lo que pone de relieve lo fragmentado que se ha vuelto el panorama político con el auge de la extrema derecha y el desencanto de los votantes con los partidos mayoritarios.

En Portugal, la presidencia es una función principalmente ceremonial, pero ejerce algunos poderes clave, como disolver el Parlamento, convocar elecciones parlamentarias anticipadas y vetar leyes.

Los resultados parciales, con cerca del 50% de los votos escrutados, daban a Seguro algo más del 30% de los sufragios, mientras que los sondeos a pie de urna le situaban entre el 30% y el 35%. Ventura obtendría un 26,9%, por encima de la franja superior de los sondeos a pie de urna (19,9%-24,1%). Joao Cotrim de Figueiredo, del partido derechista y proempresarial Iniciativa Liberal, será probablemente tercero entre un total de 11 aspirantes, según los sondeos a pie de urna realizados para los canales de televisión RTP, SIC y TVI/CNN, que lo situaban entre el 16,3% y el 21%.

La segunda vuelta está prevista provisionalmente para el 8 de febrero.

En mayo, el partido antisistema y antiinmigración Chega, fundado hace apenas siete años, se convirtió en el principal partido de la oposición en unas elecciones parlamentarias, al obtener el 22,8% de los votos.

Como en gran parte de Europa, el auge de la extrema derecha ha influido en las políticas gubernamentales, sobre todo en materia de inmigración, hacia una postura más restrictiva.

Sin embargo, todos los sondeos recientes han mostrado a Ventura perdiendo la segunda vuelta debido a su alto índice de rechazo, superior al 60% de los votantes.

