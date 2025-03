"canelo" álvarez y cubano scull prometen espectáculo en pelea por títulos supermediano

6 mar (Reuters) - El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el cubano William Scull prometieron el jueves ofrecer un gran espectáculo en la pelea donde estarán en juego los cuatro títulos de peso supermediano.

Álvarez y Scull se enfrentarán por primera vez en Arabia Saudita el 3 de mayo.

"Se siente muy bien estar peleando en otro país, es una pelea muy importante para mí, conozco mis habilidades y estoy preparado para dar un gran show. Es algo nuevo para mí (pelear en Arabia Saudita), pero todo mundo es territorio Canelo, no importa cual sea el lugar, estoy listo para lo que sea", dijo Canelo en conferencia de prensa en Nueva York.

"Confío en mis habilidades y en mi talento, me encanta que mi oponente esté con esa mentalidad para poder dar un buen espectáculo", agregó.

Álvarez, quien registra un récord de 62 triunfos con 39 nocauts, dos empates y dos derrotas, actualmente ostenta los títulos supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Por su parte, Scull, quien tiene el título supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), registra 23 triunfos con nueve nocauts.

El ganador de la pelea se quedará con los cuatro títulos de peso supermediano.

"Soy un boxeador que viene bien preparado, tengo una buena base y escuela, me siento muy bien para enfrentar este reto, esperen el 3 de mayo que van a disfrutar de un gran boxeo. El que conoce bien de boxeo sabe que no hay nada fácil, si yo estoy aquí es porque me lo he ganado callando bocas", dijo Scull.

"Estoy muy agradecido con el equipo de Canelo por la posibilidad de hacer esto realidad y demostrarle al mundo que sí se puede", agregó. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)