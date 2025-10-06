Cannavaro dirigirá a Uzbekistán que disputará por primera vez el Mundial

El antiguo defensa Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo y Balón de Oro en 2006, fue nombrado seleccionador de Uzbekistán, que en 2026 disputará su primer Mundial, anunció la federación del país de Asia Central este lunes.

Será la segunda vez que Cannavaro, de 52 años, se haga cargo de una selección nacional tras dirigir a China en dos partidos -saldados con derrota- a principios de 2019 antes de dimitir.

"Es un especialista renombrado, uno de los mejores defensores de su generación, con participaciones en cuatro Copas del Mundo y ganador de la Copa Mundial de 2006", subrayó la federación de Uzbekistán en un comunicado.

Cannavaro tiene por delante el reto de dirigir al equipo asiático en su primer Mundial, el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Timur Kapadze, quien guió a Uzbekistán a la fase final de la Copa del Mundo, podría seguir formando parte del equipo técnico de Cannavaro, según la prensa nacional.

Como jugador, Cannavaro triunfó con el Parma y pasó por Inter, Juventus, en dos etapas, y Real Madrid. Terminó su carrera en Dubái.

Su carrera de técnico no ha terminado de despegar, dirigiendo a equipos en China, Arabia Saudita, Croacia y en Italia.

Su experiencia más exitosa fue ganar la Superliga China con el Guangzhou Evergrande en 2019, el mismo año en que brevemente dirigió a la selección del gigante asiático.

