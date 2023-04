Cannes augura un firmamento lleno de estrellas con su selección oficial

El 76º Festival de Cannes revela este jueves su selección oficial tras varios anuncios previos que confirman la presencia de numerosas estrellas de Hollywood.

A cinco semanas del inicio del certamen (16 al 27 de mayo), Cannes ya ha confirmado el estreno de la quinta entrega de Indiana Jones (con un Harrison Ford octogenario), la nueva obra de Martin Scorsese (80 años), un corto western y gay de Pedro Almodóvar y Johnny Depp con peluca en una película sobre Luis XV.

Este jueves a partir de las 11H00 (09H00 GMT) podrían caer nuevos anuncios sonados, bajo la flamante presidencia de Iris Knobloch, proveniente de la multinacional estadounidense Warner, y del delegado general Thierry Frémaux, que protagonizarán una rueda de prensa en París.

Los rumores giran en torno a la presencia de Woody Allen, que acaba de rodar su 50ª película, en francés, con 87 años.

Y del lado español, el retorno de Víctor Erice (82 años), autor de obras importante del cine hispano como "El espíritu de la colmena" o "El Sur", que hace tres décadas que no rueda un largometraje ("El sol del membrillo", documental de 1992).

En su 76ª sesión, Cannes se convertiría así en el escenario ideal para rendir un solemne homenaje a toda una generación de directores y actores que pasados los 80 años, han marcado la historia del cine.

- España, invitada de honor -

Pero los responsables del festival son cuidadosos con no perder el ritmo actual de la escena cinematográfica en todo el mundo.

Para la tradicional subida de las escaleras del Palacio de la Croisette podrían acudir Julianne Moore o Natalie Portman, que protagonizan la última película de Todd Haynes ("I'm not There"), el joven actor Austin Butler, que el año pasado destacó con su enérgica interpretación del rey del rock and roll en "Elvis", o el director Wes Anderson, que cuenta con un espectacular casting de estrellas para su último largometraje, "Asteroid City".

Cannes es también uno de los escaparates más importantes del cine proveniente de Asia, África o América Latina.

El director argentino Lisandro Alonso ("Jauja"), el mexicano Michel Franco ("Después de Lucía") o el chileno Felipe Gálvez ("Los colonos") son algunos de los nombres que suenan para esta edición.

España es por otra parte la invitada de honor del mercado cinematográfico que se organiza en paralelo al festival. Es el segundo país en recibir esa invitación, después de India.

El mercado de Cannes es el más importante del mundo, con más de 12.500 acreditados y 4.000 proyecciones previstas en 33 lugares de la ciudad.

El presidente del jurado del festival es el sueco Ruben Ostlund, que el año pasado ganó la Palma de Oro con la satírica "El triángulo de la tristeza" (y otra Palma en 2017 con "The Square").

Normalmente participan una veintena de películas en la competición oficial. Hay otras dos secciones importantes, la Quincena de Realizadores y la Semana de la Crítica.

Además de la competencia con otros certámenes importantes del calendario cinematográfico internacional, Cannes es también el escenario de un cierto forcejeo interno entre la sección oficial y esas dos citas paralelas, que se disputan películas y directores prometedores.

AFP