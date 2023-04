Cannes confirma presentación del corto western y gay de Pedro Almodóvar

El director de cine español Pedro Almodóvar presentará su corto en inglés "Strange way of life", una obra ambientada en el salvaje oeste y con transfondo gay, en el 76º Festival de Cannes en mayo, informó este martes el certamen.

El corto está protagonizado por el actor estadounidense Ethan Hawke ("Los siete mercenarios") y el chileno Pedro Pascal ("The last of us"), que junto a Almodóvar mantendrán un encuentro con el público tras el estreno, informó el comunicado.

Es la segunda obra que rueda Almodóvar en inglés, tras "La voz humana", otro corto que fue estrenado en 2020.

"Strange way of life" narra el reencuentro de dos expistoleros. "No voy a decir nada más para no revelar todas las sorpresas del guión", explica Almodóvar en las notas de producción del corto.

"La extraña manera de vivir a la que alude el título se refiere al célebre fado de Amalia Rodrigues, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que la que vivimos cuando damos la espalda a nuestros propios deseos", añade el cineasta manchego.

Este corto marca el retorno de Almodóvar a Cannes, donde a lo largo de su carrera ha presentado cuatro largometrajes, dos de ellos premiados.

"Todo sobre mi madre" obtuvo en 1999 el premio a la mejor dirección, y en 2006 "Volver" se alzó con el galardón al mejor guión y el premio (ex-aequo) a la mejor interpretación femenina (para Penélope Cruz).

Pedro Almodóvar presidió el jurado del festival en 2017.

El director de "Átame", conocido por sus habilidades de promoción, ya había revelado en diciembre pasado, durante una charla con la cantante Dua Lipa, que iba a presentar esta nueva obra en Cannes.

"Es un "western 'queer', en el sentido de que hay dos hombres que se quieren", dijo entonces el cineasta manchego.

El Festival de Cannes tendrá lugar entre el 16 y el 27 de mayo, y por el momento ya están confirmadas estrellas como Martin Scorsese, Harrison Ford como "Indiana Jones" o Johnny Depp, que abrirá el festival en con "Jeanne du Barry", de la francesa Maïwenn.

La selección oficial del certamen será anunciada el jueves.

Jz/mb

AFP