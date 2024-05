Cannes despliega la alfombra roja a las mujeres con un emocionante homenaje a Meryl Streep

El 77º Festival de Cannes desplegó este martes su alfombra roja a las mujeres, con discursos de reivindicación feminista y un emocionante homenaje a la actriz estadounidense Meryl Streep.

"Las citas profesionales nocturnas en las habitaciones de hotel de señores todopoderosos" se terminaron en Cannes, aseguró la presentadora de la gala de apertura de la cita cinematográfica más importante del mundo, Camille Cottin.

Fue una alusión directa a la principal pelea que sacude al mundo del cine desde que el movimiento #MeToo arrancó en Estados Unidos en 2017, con las denuncias contra el productor Harvey Weinstein.

El cine francés está inmerso en esa oleada de denuncias, principalmente de mujeres aspirantes a actriz o de trabajadoras del sector, que de forma abierta o anónima acusan de violaciones, agresiones o abusos de poder a figuras masculinas poderosas de la industria.

En la víspera de la gala, un centenar de personalidades, entre ellas Isabelle Adjani o Juliette Binoche, pidieron una ley específica contra la violencia sexual en el mundo del espectáculo en Francia.

Y nueve mujeres denunciaron, en una investigación publicada por la revista Elle, a una figura del mundo de la producción, Alain Sarde, de 72 años, al que acusan de décadas de abusos, que él negó tajantemente a través de su abogada.

La opinión pública francesa vive además expectante por la ristra de acusaciones contra una de sus grandes leyendas, el actor Gerard Dépardieu, aún pendiente de varios juicios en su contra.

Aunque el delegado general del festival, Thierry Frémaux, aseguró que el certamen iba a mantenerse al margen de esas polémicas.

La actual heroína del movimiento en el país, la actriz Judith Godrèche, que afirma que fue violada por dos famosos directores en el arranque de su carrera, presentará el miércoles el cortometraje rodado con testimonios recogidos en el último año.

- Ovación para Meryl Streep -

El público presente en la gala recibió con una gran ovación a Meryl Streep, de 74 años, la actriz con más nominaciones de la historia de Hollywood y con tres estatuillas.

Hacía 35 años que Streep no pisaba la alfombra roja de Cannes, y esta noche la desfiló con suma elegancia, en un vestido largo de color marfil.

"Les agradezco tanto que no se hayan cansado de mi cara", bromeó ante la audiencia la intérprete de "La elección de Sophie" o de "Mamma mía".

Juliette Binoche, presentadora del galardón honorífico a Streep, se emocionó al recordar la importancia de su ejemplo para generaciones de actrices en el mundo entero.

"Cambiaste nuestra manera de ver a las mujeres en el mundo del cine (...) nos diste una nueva imagen de nosotras mismas", dijo Binoche.

La actriz y cineasta estadounidense Greta Gerwig, presidenta del jurado, también fue una de las protagonistas de la noche, aplaudida por su carrera, coronada por el éxito de "Barbie".

- La huida de Rasoulof -

Además de las reivindicaciones feministas, esta 77ª edición de Cannes llega cargada de estrellas de Hollywood y expectación política, tras la huida de Irán del director Mohammad Rasoulof, uno de los 22 aspirantes a la Palma de Oro.

Rasoulof es el autor de "The seeds of the sacred fig", una película rodada a pesar del acoso constante del régimen de los ayatolás, que metió en la cárcel al director entre 2022 y 2023 y que volvió a condenarlo recientemente a cinco años de cárcel.

Rasoulof reveló que se halla escondido en Europa.

"La comunidad cinematográfica mundial debe garantizar un apoyo claro a los realizadores" que sufren persecución, pidió en un comunicado este director ya premiado en Cannes.

Rasoulof podría aparecer en Cannes, donde su película está programada para mediados de la semana que viene.

En la competición oficial, nombres ilustres, empezando por Francis Ford Coppola (85 años), el autor de la saga de "El Padrino", con una historia en torno a un arquitecto visionario, "Megalópolis".

Y también Paul Schrader, de 77, autor de "American Gigolo", que regresa a la Croisette con Richard Gere en la película "Oh, Canada". O David Cronenberg, con otra historia inquietante, "The shrouds", o el excéntrico Yorgos Lanthimos, de nuevo con su musa Emma Stone.

George Lucas, con 80 años, recibirá también su homenaje en una gala especial, mientras que Kevin Costner presentará un wéstern fuera de concurso, "Horizon", y George Miller estrenará "Furiosa", un episodio de su saga "Mad Max".

Del lado latinoamericano, una sola voz, la del brasileño Karim Ainouz, con "Motel Destino", está en liza por la Palma de Oro. Y en competiciones menores, figuran el español Jonás Trueba o toda una nueva generación de nuevos talentos, como el argentino Federico Luis y su película "Simón de la Montaña".

Jz/es/an

AFP