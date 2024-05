Cannes despliega su alfombra roja al iraní Mohammad Rasoulof, fugado de su país

El Festival de Cannes despliega este viernes su alfombra roja para el cineasta iraní Mohammad Rasoulof, que huyó de su país tras ser condenado a la cárcel y a latigazos, para que pueda presentar personalmente su película en competición, "The seed of the sacred fig".

Será uno de los momentos más estelares de esta edición, en una muestra que se vanagloria de defender la libertad de expresión.

"Queremos reafirmar el apoyo del Festival de Cannes a todos los artistas que, en el mundo, sufren violencia y represalias en la expresión de su arte. El Festival sigue y seguirá siendo siempre su refugio", explicó el certamen en un comunicado.

Rasoulof huyó de su país tras ser condenado a cinco años de cárcel en firme y a recibir latigazos a causa de su anterior película, que como toda su obra, es una visión del país de los ayatolás que choca frontalmente con el régimen.

El cineasta fue visto el jueves en el Palacio de los Festivales, donde se lleva a cabo la muestra, aunque se negó a responder a preguntas de los reporteros.

La gala del estreno será su primera aparición pública tras haber conseguido huir del régimen iraní.

El director, de 51 años, regresa a la Croisette por primera vez desde 2017, cuando ganó el premio Una Cierta Mirada por "Un hombre íntegro", sobre la corrupción. En 2020 no fue autorizado a salir de la República Islámica de Irán para recibir el Oso de Oro en Berlín por "La vida de los demás", en torno a la pena de muerte.

Rasoulof anunció la semana pasada que había salido del país de forma clandestina, a pie, un viaje que calificó de "agotador" y "peligroso".

Ya había sido encarcelado entre julio de 2022 y febrero de 2023, y salió de prisión sólo gracias a una amnistía general.

- Un juez paranoico -

"The seed of the sacred fig" (La semilla del higo sagrado) cuenta la historia de un juez iraní que cae en la paranoia y empieza a sospechar de su propia esposa e hijas durante unas protestas en Teherán, según un comunicado distribuido por el certamen.

El rodaje se hizo en secreto, preservando en lo posible la identidad de los actores.

Algunos pudieron salir del país una vez terminado el filme y otros están bajo presión de los servicios de inteligencia.

Rasoulof es autor de una cinematografía independiente y rodada de forma artesanal, siempre a espaldas de la vigilancia del régimen de los ayatolás.

El cineasta ha presentado tres películas en Cannes: "Goodbye" (2011), "Manuscripts don't burn" (2013) y "Un hombre íntegro" (2017).

Tras esconderse en Alemania, Rasoulof denunció en un comunicado transmitido a la AFP "la maquinaria criminal de la República Islámica".

"Tuve que escoger entre la cárcel o abandonar Irán. Lleno de pesar, elegí el exilio", explicó.

Cannes ha abierto siempre los brazos a un cine que da muestras sorprendentes de vitalidad a pesar de que Irán aplica regularmente la pena de muerte y duras condenas, como la humillación de recibir latigazos, a sus prisioneros.

Los directores Jafar Panahi ("Taxi Teherán") o Saeed Roustaee ("Leila y sus hermanos") son algunos de los cineastas que estrenaron películas recientemente.

Una serie de personalidades del cine expresaron su apoyo a Rasoulof en una carta abierta, entre ellas la actriz iraní refugiada en Francia Zar Amir Ebrahimi, o la actriz de "Anatomía de una caída", la alemana Sandra Hüller, así como cineastas como Fatih Akin, Agnieszka Holland y dos competidores de Rasoulof en esta edición 2024, la india Payal Kapadia y el estadounidense Sean Baker.

Además de "The seed of the sacred fig", Cannes presenciará el estreno de la última película en competición, "La plus précieuse des marchandises", una película de animación del francés Michel Hazanavicius (oscarizado con "The Artist").

El jurado, presidido por Greta Gerwig, dará a conocer su palmarés el sábado.

Jz/es/an

AFP