Cannes espera su palmarés bajo el impacto de una película iraní y con muchas heroínas

El 77º Festival de Cannes entrega este sábado sus premios, bajo el impacto de la película del iraní Mohammad Rasoulof, que sacudió la víspera un certamen de tono más bien sombrío.

"The Seed of the Sacred Fig" fue presentada el viernes tras despejarse el suspense sobre si Rasoulof, que reveló al inicio del festival que había huido de su país, podría acudir en persona.

Refugiado en Alemania, condenado en su país natal a cinco años de cárcel y latigazos, Rasoulof logró finalmente acudir a la alfombra roja y se ganó con rotundidad al público con la historia dramática de un juez, su esposa y sus hijas, arrastrados por el torbellino de las protestas que sacudieron a Irán tras la muerte de la joven Mahsa Amini.

Es la gran favorita del certamen, a no ser que el jurado prefiera una de las pocas películas que arrancó sonrisas este año, el musical "Emilia Pérez", en español y ambientada en México, filmada con pasión por el francés Jacques Audiard.

Protagonizada por la actriz trans española Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña y Selena Gómez, la película encantó en su estreno.

- Motel sensual -

Otra película que deleitó fue "Anora", la historia tierna de una chica que hace estriptis y se enamora del chico equivocado, dirigida por el cineasta independiente Sean Baker, también una oda al poder de la mujer.

En un registro más satírico, "The Substance" es una comedia de horror feminista con toneladas de sangre y vísceras, dirigida por una de las cuatro mujeres directoras presentes en la competición este año, la francesa Coralie Fargeat.

Su estrella, Demi Moore, es una candidata al premio al mejor papel femenino.

Si prefiere sensualidad, el jurado presidido por Greta Gerwig puede optar por la brasileña "Motel Destino", del único representante latinoamericano en la competición, Karim Ainouz.

El autor de "Firebrand" firma un drama tórrido en torno a la relación de un joven escondido en un motel de citas con la gerente del lugar, a espaldas del marido.

- El pelotón del pesimismo -

Luego llega el pelotón de películas sombrías o melancólicas: "The Apprentice", de Ali Abbasi, un retrato del joven Donald Trump en el Nueva York de los años 70 protagonizado por Sebastian Stan, sólido candidato al galardón por el mejor rol masculino.

En plena campaña electoral en Estados Unidos, el equipo de Trump anunció una demanda judicial por este retrato inmisericorde del expresidente.

El griego Yorgos Lanthimos fue uno de los triunfadores del año pasado con su oscarizada "Pobres criaturas". Junto a su musa Emma Stone firma su película más glacial y pesimista, "Kinds of Kindness".

También hubo espacio este año para las películas de denuncia social, como "Bird" de Andrea Arnold, o la ópera prima francesa "Diamant brut", de Agathe Riedinger, ambas ambientadas en los barrios miserables de Europa.

Sus heroínas son jóvenes perdidas y en guerra con la sociedad.

Los veteranos aportaron poco optimismo. El público esperaba con ansia el regreso de Francis Ford Coppola, que triunfó hace 45 años en Cannes con "Apocalypse Now".

Su "Megalópolis", una película que medita sobre el declive de Estados Unidos, suscitó perplejidad y muchas críticas.

Paul Schrader, con "Oh, Canadá", protagonizada por un Richard Gere a las puertas de la muerte, y el maestro de la ciencia ficción David Cronenberg con "The Shrouds", inspirada por la muerte de su esposa, tampoco despertaron entusiasmo.

