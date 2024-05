Cannes otorga su Palma a la comedia "Anora" y da un premio especial al iraní Rasoulof

El jurado del 77º Festival de Cannes otorgó este sábado su Palma de Oro a una comedia estadounidense sobre el mundo de las trabajadoras sexuales, "Anora", y entregó un Premio Especial al director iraní Mohammad Rasoulof, que recientemente huyó de su país.

Aunque las apuestas indicaban que "The Seed of the Sacred Fig", una impactante denuncia del régimen islámico iraní, iba a llevarse el máximo premio, el jurado presidido por la estadounidense Greta Gerwig optó por un tono más ligero.

El musical en español "Emilia Pérez", del francés Jacques Audiard, se llevó dos recompensas: el del Premio del Jurado y el premio a la mejor interpretación femenina, otorgado excepcionalmente a todas las actrices protagonistas.

Fue la actriz trans española Karla Sofía Gascó, muy emocionada, quien recogió el galardón en nombre de sus compañeras: Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.

- Un tono más ligero -

En una época de denuncia de la violencia sexual en el mundo del espectáculo, el estadounidense Sean Baker consiguió hacer reír a Cannes con "Anora", la historia de una bailarina de estriptis que se enamora del chico equivocado.

Anora "Ani" (Mikey Madison), bailarina en un club de alterne donde aterriza una noche un joven guapo y borracho, Ivan (Mark Eydelshteyn), hijo de un multimillonario ruso.

El flechazo es mutuo, pero Iván es caprichoso e inmaduro y cuando convence a Ani de que se case con él en Las Vegas, desencadena la furia de su familia.

"Esta película es magnífica, está llena de humanidad (...), nos ha desgarrado", declaró la presidenta del jurado.

Baker, una destacada figura del cine independiente estadounidense que saltó a la fama por "The Florida project" (2017), dedicó el premio "a todas las trabajadoras del sexo".

- El alegato de Rasoulof -

Rasoulof, de 51 años, anunció al inicio del festival que había abandonado Irán a pie, en una fuga "agotadora" y peligrosa", tras ser condenado a 5 años de cárcel en firme y a recibir latigazos, por "colusión contra la seguridad nacional".

El festival anunció inmediatamente que lo acogería con los brazos abiertos para presentar personalmente su película en competición, lo que sucedió el viernes.

"The Seed of the Sacred Fig" narra la historia de un juez, su esposa e hijas, arrastrados por las protestas contra el régimen, protagonizadas en particular por mujeres.

"La situación es grave en muchos lugares del mundo, pero quiero decirles simplemente que actualmente el pueblo iraní es rehén" del régimen, declaró Rasoulof.

"Estoy muy triste, profundamente apenado por la catástrofe que vive todos los días mi pueblo", añadió.

Su película, que fue acogida con una ovación de 14 minutos en su estreno en Cannes, es un alegato contra el régimen de los ayatolás.

- El mensaje de "Emilia Pérez" -

Película dramática pero llena de mensajes de esperanza, "Emilia Pérez" narra la decisión de un capo narcotraficante mexicano de cambiar de sexo y de vida.

Karla Sofía Gascón, de 52 años, que interpreta el doble papel del capo y de "Emilia Pérez", se convirtió en la primera actriz trans en ser premiada en Cannes.

La actriz dedicó el galardón "a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los días".

El jurado decidió entregar su Gran Premio, el más importante después de la Palma, a la india "All We Imagine as Light", de Payal Kapadia, sobre la vida de dos enfermeras de Bombay y sus relaciones con los hombres en ese país tan tradicional.

El portugués Miguel Gomes se llevó el galardón al mejor director por "Grand Tour" y la recompensa por el mejor guión fue a parar a una comedia de horror feminista, "The Substance", de la francesa Coralie Fargeat.

El premio al mejor actor se lo llevó el estadounidense Jesse Plemons, uno de los intérpretes de "Kinds of Kindness" de Yorgos Lanthimos.

Y como testimonio del paso de generaciones, Cannes otorgó una Palma de Oro honorífica al padre de "La guerra de las galaxias", George Lucas, de 80 años. Fue su amigo Francis Ford Coppola, de 85 años y que también competía este año, quien le entregó el galardón a toda su carrera.

