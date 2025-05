Cannes recibe al iraní Jafar Panahi tras 15 años de espera y Scarlett Johansson se estrena como directora

El Festival de Cannes recibe este martes al perseguido director iraní Jafar Panahi, que por primera vez en 15 años podrá presentar en persona su nueva película, en una jornada en la que la estadounidense Scarlett Johansson se estrena detrás de la cámara.

La Croisette celebra también los 25 años del estreno de "Amores perros", la película que lanzó al estrellato al mexicano Alejandro González Iñárritu, con una gala especial.

La cinta de Panahi, "Un simple accidente", se suma a la lista de películas iraníes que en los últimos años han sido presentadas a competición por la Palma o simplemente exhibidas a pesar de las presiones del régimen de los ayatolás.

"Lo que surge como un pequeño accidente desencadena una escalada de consecuencias" se limita a indicar la nota de intención de la película, rodada clandestinamente y financiada por productores franceses.

Por primera vez desde su condena en 2010, el cineasta disidente podrá participar en un festival internacional de cine, según indicó el lunes una fuente de su entorno.

El multipremiado director, que también estuvo encarcelado varios meses entre 2022 y 2023, pudo salir de Teherán con su equipo para llegar a Cannes, según esta fuente.

Durante los años en que estuvo retenido dentro del país, Panahi ganó el Oso de Oro en Berlín en 2015 por "Taxi Teherán", el premio al mejor guion por "Tres caras" en Cannes en 2018 y el premio especial del jurado en Venecia en 2022 por "Los osos no existen".

No pudo recibir ninguno de sus galardones en persona.

Panahi es además ganador del León de Oro 2000 por "El Círculo".

Concursó por última vez en Cannes en 2021 con su documental "The Year Of The Everlasting Storm", que se proyectó en la sección de sesiones especiales.

El año pasado su compatriota Mohammad Rasoulof conmocionó al festival tras llegar a Cannes luego de huir de su país cruzando clandestinamente la frontera con Turquía. Presentó "La semilla de la higuera sagrada" y se llevó el Premio especial del Jurado.

La otra película a concurso por la Palma presentada este martes es "Fuori", del italiano Mario Martone, una biografía de la actriz y escritora italiana Goliarda Sapienza, militante anarquista y feminista en el siglo XX.

- El proyecto más personal -

El festival también vivirá el debut como directora de Scarlett Johansson con "Eleanor the great".

La estrella estadounidense es conocida por sus papeles en producciones taquilleras como "Viuda negra" y la saga de "Los Vengadores", pero también en cintas independientes como "Under the skin" o "Lost in translation".

Actriz desde que tenía apenas 10 años, Johansson ha explicado que fue aprendiendo de los grandes realizadores que la han dirigido, como Woody Allen, Sofia Coppola o Jonathan Glazer, antes de lanzarse a su proyecto más personal, junto a la guionista Tory Kramen.

"Eleanor the Great" pone en escena a una actriz inusualmente mayor, June Squibb (95 años), nominada a un Óscar por "Nebraska" en 2013.

Su personaje acaba de perder a su amiga más querida, judía superviviente del Holocausto, y las ansias de Eleanor de rendirle homenaje la llevan a cometer una falta grave.

Completa el reparto principal Erin Kellyman, una joven actriz británica que destacó en "Solo" una película de la saga "Star Wars".

