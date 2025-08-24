Canoa: Cuatro medallas de plata para Italia en el Mundial

Cicali, de 33 años, frenó el cronómetro en 23'54"97, un tiempo en el que escoltó a la sueca Melina Andersson (23'10"86) y antecedió a la noruega Anna Margrete Sletsjoee (24'17"48) en la competencia desarrollada en la cuarta y última jornada de competencia.

"Fue una temporada increíble, estoy muy feliz. Empecé mucho más fuerte de lo que esperaba. El ritmo fue un poco duro, pero con el apoyo de la afición local, todo se puede", afirmó Cicali, quien ya había ganado una medalla de plata en el torneo europeo de Racice y en el Mundial de Poznan además de haber completado el podio en la prueba de K1 del World Games de Chengdu.

Italia también celebró el segundo puesto que Christian Volpi obtuvo en la competencia de 200 metros de la clase KL2 para completar el cuarteto de medallas de plata inaugurado el pasado viernes 22 con Andrea Di Liberto (200 metros de K1) y Viktoryia Pistis Shablova (200 metros de VL1).

Volpi registró un tiempo de 44"21, con el que escoltó al uzbejo Azizbek Abdulkhabibov y antecedió al campeón mundial británico David Phillipson.

"Lo importante era mantener la calma y no tener miedo de intentarlo. Salí a la carrera intentando mantener la calma. No sé si habría sido igual si hubiéramos repetido la carrera, porque las diferencias eran muy pequeñas", explicó Volpi.

La jornada también registró el triunfo de los rusos Zakhar Petrov e Ivan Shtyl en la prueba de 500 metros de la categoría C2, del moldavo Serghei Tarnovschi en los 5000 metros de la C1, del danés Mads Brandt Pedersen en los 5000 metros de la K1, del equipo de Hungría en los 500 metros de la K2, de la ucraniana Liudmyla Luzan en los 200 metros de la C1 y de la rusa Anastasia Miasnikova en los 200 metros de la VL2.

"Es un largo camino, y éste es el primer paso de un plan de cuatro años que nos llevará a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Estamos contentos, hemos creado una base basada en la concienciación. Ahora sólo nos queda trabajar", afirmó Paolo Tommasini, director técnico de la división de canotaje de velocidad de Italia. (ANSA).