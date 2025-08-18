Canotaje: Inicia el Mundial con la presencia de 75 países

La ceremonia de inauguración del Mundial de canotaje y paracanotaje se llevará a cabo este martes 19 en el Idroscalo de Milán, sede de la competencia que inaugura el ciclo de cuatro años que finalizará con los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

El certamen, que pondrá en juego 24 títulos de canotaje y otros 12 de paracanotaje, contará con la presencia de ganadores de medallas en las pruebas de la especialidad en Tokio 2020 y París 2024, del torneo europeo y del Mundial celebrado el año pasado en Samarcanda (Uzbekistán).

También se anuncia la presencia de atletas de Israel a pesar de la polémica en torno a su participación debido a la guerra en Gaza.

Italia contará con 24 representantes que estarán guiados por el director deportivo Paolo Tommasini y apostará por Carlo Tacchini y Gabriele Casadei, que ganaron una medalla de plata en la prueba de C2 500 metros de París 2024 al igual que Manfredi Rizza en la competencia de K1 200 metros de Tokio 2020.

Otras esperanzas de la delegación "azzurra" se verán representadas por Samuele Burgo y Tommaso Freschi, por Veronica Biglia (campeona continental de paracanotaje en la categoría VL2 200) y por Viktorjia Shablova, medalla de plata en la clase VL1 200 del torneo europeo.

Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI) y ex titular de la Federación Italiana de Canoa y Kayak será el responsable de inaugurar el Mundial, que ofrecerá paralelamente una muestra de la Federación Italiana de Gimnasia y otra de la Federación Italiana de Danza Deportiva.

La inclusión será otro elemento clave gracias al proyecto Tip Camp, mediante el cual la Federación Italiana de Canotaje financiará internamente la participación de 30 jóvenes atletas de países en desarrollo.

Además, será un Mundial ecológico gracias a la iniciativa europea "Erasmus+ Deck", que implementará un protocolo para minimizar el impacto ambiental del evento. (ANSA).