Canotaje: Varese organizará torneo europeo de 2026

“La asignación del torneo europeo de 2026 a Varese, tan sólo unas semanas después del éxito del Mundial y del Festival de la Juventud, es un gran orgullo para toda la comunidad italiana del canotaje”, comentó Davide Tizzano, presidente de la Federación Italiana de Canotaje (FIC).

“Varese es una garantía de fiabilidad para el canotaje internacional, y durante el último año, nuestro consejo, como miembro cada vez más activo del comité organizador, ha trabajado en sinergia con las instituciones locales para garantizar las condiciones propicias para esta importante candidatura”, destacó Tizzano.

“Los 950.000 euros asignados por el gobierno italiano a la FIC nos han permitido celebrar la concesión de este importante evento internacional por parte de la World Rowing”, celebró Tizzao sobre el certamen del cual participarán más de 500 atletas de 30 países en las categorías "Senior", "Livianos" y "Paracanotaje".

La Federación Internacional de Sociedades de Remo eligió el circuito de Schiranna, que ya albergó los torneos europeos de 2012 y 2021 y otros eventos internacionales como el Mundial Máster de 2013, el Mundial Sub-23 de 2014 y 2022 (junto con el certamen continental y el Mundial Sub-19), y las Copas del Mundo de 2015, 2016, 2023, 2024 y 2025.

El torneo europeo de 2026 precederá, por un año, al Mundial Máster 2027, que fue asignado a Varese en diciembre de 2024.

El certamen continental del año próximo contará con la participación de muchos de los atletas que competirán en el Mundial de Ámsterdam programado del 23 al 30 de agosto.

El verano boreal de 2026 verá al equipo de canotaje de Italia activo como país anfitrión, de norte a sur, también gracias a los Juegos Mediterráneos, con las competiciones de esa especialidad organizadas dentro de un nuevo campo de regatas en Taranto del 29 de agosto al 1 de septiembre del año próximo.

“Es una excelente noticia, que llega justo cuando comienzan el Mundial de canotaje y paracanotaje 2025 en el Idroscalo de Milán”, declaró el presidente de la región Lombardía, Attilio Fontana.

“Felicitaciones a la FIC y a todas las instituciones que trabajaron juntas para lograr este objetivo”, agregó Fontana, quien calificó la elección de Varese como “un importante reconocimiento para nuestro país y para Lombardía, que confirma su fiabilidad en la organización de eventos deportivos de talla mundial”. (ANSA).