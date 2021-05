Cantante billie eilish ofrece recuento íntimo de su vida en nuevo libro

11 mayo (Reuters) - La joven cantante de pop Billie Eilish ofrecerá a sus seguidores una mirada íntima de su viaje al estrellato en un nuevo libro y audiolibro aparte, "Billie Eilish: en sus propias palabras".

La obra incluye fotografías inéditas de la niñez de Eilish, incluida una en la que toca el piano y canta en una grabadora infantil.

En el audiolibro aparece Eilish contando historias sobre su primera canción publicada, "Ocean eyes", y hablando sobre la relación especial que mantiene con sus seguidores.

"Es divertido que mucha gente piense que cuando 'Ocean eyes' salió me convertí de repente en una superestrella, lo dejé todo y me convertí en famosa (...) No fue así en absoluto", dijo.

"Sí, mi vida siguió igual un tiempo. Seguía bailando durante horas, horas y horas al día. Y seguía en el coro y hacía las mismas cosas. Estaba en clase de circo", comentó a Reuters. "Pero para mí fue importante, como el mayor momento de mi vida".

En 2020, Eilish se convirtió en la artista más joven en escribir e interpretar una canción para una película de James Bond, siguiendo los pasos de estrellas como Adele, Madonna y Paul McCartney.

Su álbum debut, cuando tenía 19 años, llegó a lo más alto del Billboard 200 en 2015 y fue el más reproducido en 'stream' en 2019. Este año, Eilish ganó el Grammy por la Grabación del Año por "everything i wanted".

El libro sale a la venta el martes. (Reporte de Alicia Powell; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project