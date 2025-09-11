Cantante británico Ed Sheeran saca su octavo álbum
El cantante británico Ed Sheeran, que en diciembre inicia en Europa una gira mundial, lanza este viernes un nuevo álbum, "Play", el octavo del artista de 34 años, que goza de un gran éxito en todo el mundo.
Este octavo álbum, con una portada rosa, llega después de "Autumn Variations", que lanzó al mercado en 2023.
Con canciones que toman elementos del folk, hip hop, pop, dance, soul y rock, Sheeran es el sexto artista más escuchado en Spotify.
Su tema "Shape of you", lanzado en 2017, se encuentra entre los más reproducidos en el mundo, según esta plataforma.
El artista, que creció cerca de Ipswich, en el este de Inglaterra, anunció esta semana que se prepara para vivir temporalmente en Estados Unidos.
"Me siento como la única persona que se muda a Estados Unidos", bromeó en una entrevista para el pódcast The 2 Johnnies.
"Me voy de gira allí por un tiempo. Tengo una familia, no puedo estar yendo y viniendo", explicó el cantante, que añadió en Instagram que no quiere estar viajando entre Londres y San Diego.
El artista negó que su decisión estuviera motivada por razones fiscales. "Seguiré pagando mis impuestos en Reino Unido, porque es allí es donde vivo", escribió.
Su mudanza temporal a Estados Unidos le impedirá acudir a los partidos del Ipswich Town, equipo de la segunda división inglesa de fútbol, del que es seguidor.
Sheeran, que adquirió una participación minoritaria del 1,4% en el club, convirtiéndose en accionista, en agosto de 2024, suele acudir a Portmand Road, el estadio del equipo inglés.
