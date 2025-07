Cantante Chris Brown se declara inocente de un cargo menor de agresión en Reino Unido

LONDRES, 11 jul (Reuters) -

El cantante estadounidense Chris Brown se declaró el viernes no culpable de un cargo de agresión, en la que supuestamente causó lesiones corporales a un productor musical con una botella en un club nocturno de Londres hace dos años.

Brown negó el mes pasado un cargo más grave de intento de causar lesiones corporales graves en lo que, según los fiscales, fue un "ataque no provocado" a Abraham Diaw en un club nocturno de Londres en 2023.

El cantante, de 36 años, compareció el viernes ante el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres, donde se declaró no culpable de causar lesiones corporales y de otro cargo de posesión de un arma ofensiva en un lugar público.

La estrella de R&B, ganador de dos premios Grammy y conocido por éxitos como "Loyal", "Run It" y "Under the Influence", fue puesto en libertad bajo fianza en mayo tras pagar una fianza de 5 millones de libras (US$6,7 millones) para poder iniciar su gira "Breezy Bowl XX". Brown fue detenido en un hotel de Mánchester, en el norte de Inglaterra, en mayo, tras regresar a Reino Unido por primera vez desde el incidente de hace dos años. (Información de Sam Tobin; edición de Sarah Young; edición en español de Paula Villalba)