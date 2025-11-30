Cantante japonesa Otsuki obligada a suspender concierto en China

La cantante japonesa Maki Otsuki fue obligada a detener una presentación en pleno escenario en Shanghái, informó su equipo de gestión, en un nuevo episodio de la disputa diplomática entre Tokio y Pekín.

Otsuki, conocida por el tema del popular anime One Piece, tenía previsto dar dos conciertos, viernes y sábado, en el Festival Banday Namco 2025 en Shanghái.

Sin embargo, "debió detener abruptamente su presentación debido a circunstancias inevitables" el viernes, "pese a que estaba en medio de la presentación", publicó su equipo administrativo el sábado en su página web.

Fue el caso más reciente de un evento cultural cancelado por las tensiones entre las dos mayores economías asiáticas.

China y Japón se hundieron en una crisis diplomática este mes luego de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera que su país podría intervenir militarmente ante un eventual ataque chino a Taiwán.

China, que reclama como propia esa isla de régimen democrático y no descarta tomar su control incluso por la fuerza, reaccionó furiosamente a la declaración de Takaichi y recomendó a sus ciudadanos no viajar a Japón.

El Festival Bandai Namco 2025 estaba programado para continuar hasta domingo, pero los organizadores anunciaron en la plataforma china WeChat que todo el evento sería cancelado después de "tomar en consideración varios factores", informó la agencia japonesa Kyodo News.

El popular grupo femenino japonés Momoiro Clover Z, que iba a presentarse el sábado en el festival, también se vio afectado.

Otros artistas cuyos conciertos fueron cancelados en China incluyen a la cantante pop Ayumi Hamasaki y la pianista de jazz Hiromi Uehara, según Kyodo.

"Aún creo firmemente que el entretenimiento debe ser un puente que nos conecta, y que yo debo ser la creadora de ese puente", publicó Hamasaki en Instagram tras la cancelación de sus presentaciones en Shanghái.

