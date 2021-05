cantante no binaria demi lovato atribuye sobredosis de drogas a esfuerzos por suprimir su verdad

(Actualiza con citas, antecedentes)

LONDRES, 19 mayo (Reuters) - Demi Lovato se identifica ahora como de género no binario y atribuyó su sobredosis de drogas del 2018 a años de suprimir su verdadero yo para complacer a la industria del entretenimiento, dijo el miércoles la estrella pop estadounidense.

La cantante de 28 años dijo en Twitter que la decisión de usar los pronombres ellos/ellas (They, en inglés) la tomó después de "mucho trabajo de sanación y autorreflexión".

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binaria y que oficialmente cambiaré mis pronombres a ellos/ellas en el futuro", dijo Lovato.

La cantante de "Sorry Not Sorry", exestrella infantil de Disney Channel, también habló de su la decisión en un nuevo podcast, "4D with Demi Lovato", que se lanzó el miércoles.

"En 2018, cuando tuve una sobredosis, siento que la razón por la que sucedió fue porque estaba ignorando mi verdad y estaba suprimiendo quién soy realmente para complacer a los estilistas, o miembros del equipo o esto o aquello, o incluso a los fans que querían que fuera la estrella pop sexy y femenina con el leotardo y que me viera de cierta manera", dijo Lovato.

"Pensé que eso era lo que se suponía que debía ser y ahora me doy cuenta de que es mucho más importante vivir tu verdad que reprimirte porque ese es el tipo de cosas que pasan cuando lo haces", agregó.

Lovato, que tiene unos 104 millones de seguidores en Instagram, estuvo brevemente comprometida con el actor Max Ehrich el año pasado. Más tarde dijo que el compromiso fue un intento de "demostrarle al mundo que estaba bien".

El podcast de Lovato sigue a un revelador documental de principios de este año, en el que la cantante detalla su larga adicción a las drogas y otros problemas de salud mental.

La cantante dijo que sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco cuando estuvo hospitalizada por una sobredosis en 2018 y que también le provocó algo de daño cerebral.

El grupo de defensa de los derechos LGBTQ GLAAD dio la bienvenida el miércoles al anuncio de Lovato y dijo que "educará a innumerables personas en todo el mundo y llegará a otras personas no binarias con un mensaje de orgullo".

(Reporte de Marie-Louise Gumuchian y Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)

