Canteranos del Racing, Lugo e Ibiza visitan la sede de LaLiga tras la 8ª edición de 'Futura Afición'

Más de 50 canteranos del Real Racing Club, CD Lugo y UD Ibiza visitaron la sede de LaLiga en Madrid como ganadores del concurso 'Los valores de la Futura Afición, en el cierre del proyecto educativo 'Futura Afición' de la FUNDACIÓN LaLiga en su octava edición.

La fundación del ente liguero español cerró una temporada más el proyecto 'Futura Afición' trabajando en la "concienciación y sensibilización en edades tempranas" sobre la importancia de aplicar los valores positivos del deporte, con el propósito de contribuir a erradicar la violencia en el deporte en general y el fútbol en particular.

El programa, dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años, tuvo impacto en varios centros escolares de España, así como en centros de actividades extraescolares deportivas y campamentos de niños y niñas en riesgo de exclusión social, llegando a más de 74.000 niños y niñas desde 2015.

Una de las principales novedades de la octava temporada fue el concurso de 'Los valores de la Futura Afición', en el que participaron las categorías inferiores de benjamín, alevín e infantil de 23 clubes de LaLiga, promoviendo los valores que lleva en su escudo cada club.

Tras una votación en redes sociales, el Real Racing Club, CD Lugo y UD Ibiza se proclamaron ganadores y disfrutaron el pasado martes de una jornada muy especial en la sede de LaLiga.

El exjugador y embajador de LaLiga Fernando Morientes y la directora de la FUNDACIÓN LaLiga, Olga de la Fuente, fueron los encargados de dar la bienvenida a los más de 50 niños, haciéndoles entrega de los trofeos y las medallas hechos de material sostenible para fomentar también el cuidado del medio ambiente.

Los niños pudieron disfrutar de la 'Experiencia Futura Afición' con juegos cooperativos y diferentes dinámicas donde pusieron en práctica valores como el trabajo en equipo, el compañerismo, la deportividad, el respecto, la diversidad, etc. La jornada terminó con la visita al museo Legends 'The home of football'.

"Con este concurso queríamos dar la oportunidad a todos los clubes de LaLiga de mostrar a la sociedad cómo queremos que sea nuestro fútbol, un fútbol sin violencia, con una afición respetuosa, donde el juego limpio, el respeto, el trabajo en equipo, y la diversidad, entre otros, estén presentes en nuestros estadios y estos niños han sido un gran ejemplo de ello", afirmó Olga de la Fuente.

Por su parte, Fernando Morientes hizo una valoración muy positiva de este tipo de iniciativas. "Inculcarles estos valores desde pequeños y que los vayan incorporando en el fútbol, pero también en su vida cotidiana, les va a hacer mejores jugadores y, lo que es más importante, mejores personas", manifestó.

"El broche final de la temporada 2022/23, tendrá lugar el próximo 4 de julio en el Campus de LaLiga, donde cerca de 70 niños y niñas realizarán los talleres educativos de Futura Afición, con el fin de que puedan aplicar los valores aprendidos tanto dentro como fuera del terreno de juego", apuntó LaLiga.

Europa Press