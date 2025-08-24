Cantlay y Fleetwood lideran el Campeonato del Tour; Bradley, capitán de la Copa Ryder, en la lucha

ATLANTA (AP) — Un solo golpe le costó el sábado a Tommy Fleetwood el liderato del Campeonato del Tour. Otro gran tramo final le dio a Patrick Cantlay una oportunidad de terminar de manera ideal una racha de tres años sin ganar.

Cantlay hizo birdie en cuatro de los últimos cinco hoyos sobre un campo empapado por la lluvia en East Lake para un 64, seis bajo par, y compartió el liderato con Fleetwood, quien se recuperó de su doble bogey en el hoyo 15, par tres, con un par de birdies para un 67.

Y aun así, el nombre más destacado de todos es el del capitán de la Copa Ryder, Keegan Bradley, quien tiene hasta el miércoles para decidir si debe elegirse a sí mismo para el equipo de Estados Unidos y presentó un argumento convincente con un 63 que lo dejó metido en la pelea.

Bradley está consumido por la Copa Ryder, y no redujo esa obsesión el hecho de que, cuando se registró para el Campeonato del Tour, vio la bolsa de palos usada por Arnold Palmer en el certamen de 1963 en East Lake. Fue el último capitán-jugador en la Ryder Cup.

"Fue realmente extraño mirarlo", dijo Bradley. "Porque no estoy en el mundo de Arnold Palmer y de alguna manera estoy en esto con él ahora mismo".

Incluyendo a Russell Henley y Scottie Scheffler, el domingo se perfila como un emocionante final de temporada de la Gira de la PGA, con más de una copa en la conversación.

En una final de la Copa FedEx en la que nadie comenzó con una ventaja en puntos o golpes, todo se reduce a esos cinco jugadores separados por cuatro golpes, con Cameron Young (71) a seis de distancia.

Fleetwood encadenó cuatro birdies consecutivos en los primeros nueve hoyos, y parecía tener el control después de un golpe de wedge a seis pies para birdie en el 13. Luego vino el 15, 220 yardas a un green en península. Desde un tee más corto, sólo un golpe de salida fue al agua en cada una de las dos primeras rondas.

Fleetwood fue el décimo jugador en golpear al agua el sábado, un hierro seis que sabía que sumergiría la bola en cuanto lo ejecutó. Aun así, el afable inglés no dejó que eso arruinara su ronda, respondió con un pitching wedge desde el búnker a 12 pies para birdie en el 16.

No logró hacer birdie en el 18, par cinco, y quedó empatado con Cantlay en un acumulado de 16 bajo par, 194.

Cantlay ganó la FedEx en 2021. No ha ganado desde el BMW Championship en 2022, aunque nunca parece estar muy lejos de su juego. Un cambio fue trabajar con el gurú del putt Phil Kenyon hace dos semanas en su configuración, y tal vez eso sea la chispa.

"Es agradable cerrar de la manera en que lo hice, especialmente los últimos dos días", dijo Cantlay. "Estoy satisfecho con donde estoy".

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.