Canva adquiere la plataforma de diseño Affinity para ofrecer herramientas de diseño profesional a todas las organizaciones

Canva, la única plataforma de comunicación visual «todo en uno» del mundo, ha anunciado hoy la adquisición de Affinity, el galardonado paquete de software creativo para edición de fotografías, ilustración, diseño gráfico y maquetación de páginas a nivel profesional.

La adquisición refuerza significativamente la visión de Canva de crear el conjunto de herramientas de comunicación visual más completo del mundo. Si bien en la última década se ha observado un rápido crecimiento de Canva entre el 99% de los profesionales del conocimiento sin formación en diseño, la integración del software de diseño profesional de Affinity desbloquea todo el espectro de diseñadores en cada nivel y etapa del itinerario del diseño.

A medida que la comunicación visual se convierte en el statu quo en equipos y organizaciones de todo el mundo, la adquisición también acelera las ambiciones empresariales de Canva, haciendo posible un futuro en el que los diseñadores profesionales puedan crear diseños y plantillas con Affinity para escalar a través de las organizaciones con Canva.

«La comunicación visual es actualmente omnipresente en el lugar de trabajo e invertir en estrategias que mejoren nuestra oferta B2B es fundamental para el futuro de nuestro negocio», ha afirmado Cliff Obrecht, cofundador y director de Operaciones de Canva. «Desde los equipos de Ventas y Marketing hasta los de Marca y Creativos, la necesidad de crear contenidos visuales eficaces y atractivos va en aumento. El equipo de Affinity cuenta con un increíble calibre de talento y tecnología, y estamos encantados de darle la bienvenida a Canva a medida que entramos juntos en nuestra próxima fase».

Capacitar a los diseñadores profesionales

Affinity nació de la idea de ayudar a los diseñadores a producir contenidos de alta calidad de forma eficaz y asequible. En 10 años, el paquete de productos creativos Affinity se ha convertido en un paquete muy apreciado y reconocido por ofrecer experiencias potentes a los diseñadores profesionales. Incluye una oferta de herramientas extremadamente rápidas y de gran capacidad de respuesta que cumplen todas las tareas de edición fotográfica y vectorial requeridas por los profesionales.

En la actualidad, más de 3 millones de usuarios de todo el mundo confían en Affinity para crear desde complejos gráficos de varias capas hasta detallados diagramas técnicos, arte e ilustración, logotipos, maquetas, documentos, revistas y mucho más.

Diseñados para el hardware más reciente y repletos de funciones para simplificar los flujos de trabajo profesionales de la vida real, los productos «todo incluido» de edición fotográfica, diseño gráfico y autoedición de Affinity constituyen una solución potente, rentable y sin suscripciones para fotógrafos y diseñadores que requieran versatilidad y precisión.

Sus productos principales (Affinity Designer, Affinity Photo y Affinity Publisher) han sido elogiados por su rendimiento ultrarrápido y su compatibilidad multiplataforma sin fisuras en macOS, Windows y iPadOS. Hasta la fecha, Affinity ha ganado varios premios del sector, entre ellos el Apple Design Award, el Apple App of the Year for Mac and iPad y el Microsoft Application Developer of the Year.

Canva sigue creciendo

Entrando en su segunda década, Canva ha sido pionera en el modelo de diseño sencillo y eficaz, y actualmente la utilizan más de 175 millones de personas en 190 países y en más de 100 idiomas. A medida que la comunicación visual se convierte en un imperativo para todos los tipos de industrias y organizaciones, en los últimos años Canva ha dado pasos significativos en este terreno, reforzados por la introducción de la Suite Visual de Canva en septiembre de 2022.

Desde entonces, la empresa ha sumado más de 90 millones de nuevos usuarios, experimentando un crecimiento de nueve años en tan solo 18 meses. La adquisición de Affinity aumentará la oferta de herramientas de diseño de Canva al expandirse al mercado del diseño profesional.

Canva seguirá invirtiendo en el paquete de Affinity para garantizar que no solo satisfaga las necesidades de los diseñadores profesionales, sino que también mejore sus experiencias y les permita aumentar la calidad de su trabajo. Juntos, Canva y Affinity serán una potente combinación diseñada para potenciar los objetivos de todo tipo de diseñadores.

«Desde la creación de Affinity, nuestra misión ha sido dotar a los creativos de herramientas que liberen todo su potencial, fomentando una comunidad en la que florezcan la innovación y el arte», ha afirmado Ashley Hewson, CEO de Affinity. «Trabajamos incansablemente para desafiar el statu quo, ofreciendo un software creativo de calidad profesional que sea accesible y asequible. El compromiso de Canva de facilitar la creación a todo el mundo encaja perfectamente con estos valores. No podríamos estar más entusiasmados por formar parte de la familia Canva y estamos impacientes por ver lo que conseguiremos juntos».

Las adquisiciones en Europa siguen impulsando la estrategia de productos de Canva

Las adquisiciones del ecosistema europeo de startups han elevado la tecnología de Canva y siguen desempeñando un papel importante en la expansión de la presencia física de la empresa en la región. A lo largo de los años, Canva ha encontrado en Europa talento de alto calibre y tecnología compatible con una serie de adquisiciones que se han convertido en clave para la estrategia de productos de la empresa. Affinity es la última adquisición europea de Canva, que se une a Flourish (2022), Kaleido (2021), Smartmockups (2021), Pexels (2019) y Pixabay (2019). Canva abrió su primera sede europea en 2023, con sede en Londres.

Para más información sobre la adquisición, consulte el post del blog de Cliff Obrecht, cofundador de Canva, y el post de Ashley Hewson, CEO de Affinity, respectivamente.

Acerca de Canva

Lanzada en 2013, Canva es una plataforma online gratuita de comunicación visual y colaboración, cuya misión es facilitar el diseño a todo el mundo. Con una sencilla interfaz de usuario de «arrastrar y soltar» y una amplia gama de plantillas para presentaciones, documentos, sitios web, gráficos para redes sociales, carteles, indumentaria y vídeos, además de una enorme biblioteca de fuentes, fotografías de archivo, ilustraciones, secuencias de vídeo y clips de audio, cualquier persona con una idea puede crear algo hermoso.

Acerca de Serif (Affinity)

Fundada en 1987, Serif es la empresa matriz de Affinity, el conocido paquete de herramientas creativas para diseñadores y fotógrafos profesionales. Las herramientas de diseño de Affinity (Affinity Designer, Affinity Photo y Affinity Publisher), que se caracterizan por ser rentables, potentes y de alta calidad, han sido reconocidas con premios líderes del sector, han recibido elogios de los críticos y cuentan con la confianza de más de 3 millones de clientes en todo el mundo. Serif emplea a unas 90 personas y tiene su sede en Nottingham (Reino Unido).

