Canva, la única plataforma de comunicación visual todo en uno del mundo, celebra 10 años de innovación con el lanzamiento de Magic Studio de Canva. Reforzando la misión de Canva de democratizar el diseño, Magic Studio es la plataforma de diseño por IA más completa del mundo, que permite a personas, equipos y organizaciones potenciar su creatividad, aumentar su productividad y ampliar sus marcas.

“Hace una década, Canva se propuso capacitar al mundo para diseñar simplificando un ecosistema de diseño complejo y fragmentado. A medida que nos adentramos en la próxima década de nuestro viaje, estamos increíblemente emocionados de dar un gran salto adelante con el lanzamiento de Magic Studio, el primer conjunto todo en uno de herramientas de IA de diseño creado para potenciar la forma en que los equipos crean y escalan el contenido visual", dijo Melanie Perkins, cofundadora y CEO de Canva. “Con el objetivo de simplificar las cosas complejas, Magic Studio se creó para el 99 % del mundo que carece de una formación compleja en diseño. Este lanzamiento marca el comienzo de un nuevo y emocionante capítulo en el que redoblamos nuestros esfuerzos para ayudar a más de 150 millones de personas y miles de empresas a liberar su creatividad y alcanzar sus objetivos".

Magic Studio marca el último de una serie de importantes hitos de producto en los últimos 12 meses, incluido el lanzamiento de la Suite Visual de Canva enfocada a empresas en septiembre de 2022 y el despliegue de nuevas herramientas de IA y marketing en Create este mes de marzo. Impulsados por la proliferación de la comunicación visual en el trabajo, más de 65 millones de nuevos usuarios empezaron a utilizar Canva en el último año, un hito que la empresa tardó en alcanzar ocho años. En la actualidad, Canva cuenta con 16 millones de suscriptores de pago y más de 150 millones de usuarios en todo el mundo. Los primeros productos de diseño de la empresa basados en IA se utilizaron más de 3000 millones de veces.

Magic Studio: la plataforma de diseño de inteligencia artificial para el 99 % restante

El rápido avance de la inteligencia artificial presenta una extraordinaria oportunidad para que las personas y las organizaciones hagan realidad su potencial creativo innato. A pesar de la avalancha de nuevas herramientas, el diseño impulsado por IA sigue estando orientado a los profesionales del diseño y existe en un mercado muy complejo y fragmentado, lo que limita el increíble potencial de esta tecnología para el 99 % de los trabajadores que necesitan crear más contenidos que nunca sin conocimientos avanzados de diseño.

Magic Studio es el primer conjunto de herramientas de IA de su clase que se creó a partir de modelos propios, en colaboración con líderes del sector y a través de su ecosistema de aplicaciones en rápido crecimiento. Magic Studio infunde lo mejor de la IA en cada parte de Canva como la primera y única oferta de diseño con IA verdaderamente todo en uno e interoperable del mercado. Cuando el tiempo apremia y la productividad no puede verse comprometida Magic Studio puede generar contenidos atractivos, acelerar los primeros borradores, automatizar tareas rutinarias, diseñar como un experto, acelerar enormemente el proceso de creación y mucho más.

A partir de hoy, Magic Studio ofrece lo siguiente y más:

Canva Shield: seguridad, privacidad e indemnización líderes del sector

Además de Magic Studio, Canva también anunció el lanzamiento de Canva Shield, una colección de sólidos controles de confianza, seguridad y privacidad, líder en el sector y de nivel empresarial, que está diseñada para proporcionar a equipos y organizaciones tranquilidad a la hora de crear contenidos. Los administradores de equipo tienen un control total sobre cómo se activan y utilizan los productos de Magic Studio en el lugar de trabajo y pueden alternar estas funciones en función de los roles de los empleados en cualquier momento.

Canva Shield es la última de las inversiones importantes y continuas de la empresa en confianza y seguridad, luego de la integración de una potente moderación automatizada de contenidos, un filtrado rápido, funcionalidades de elaboración de informes y el lanzamiento de un modelo de eliminación de errores pionero en el sector que garantiza que los productos de Magic Studio producen resultados seguros e inclusivos. Para los clientes empresariales, Canva Shield también incluye una indemnización, lo que brinda mayor tranquilidad a las organizaciones que crean contenidos con IA.

Un programa líder de compensación de creadores

En reconocimiento a la importancia de los creadores y diseñadores, Canva también anunció un compromiso de $200 millones en contenido y regalías de IA que se pagarán a la comunidad de creadores de la empresa durante los próximos tres años. El Programa de Compensación a Creadores pagará a los creadores de Canva que acepten que sus contenidos se utilicen para entrenar los modelos de IA patentados de la empresa.

Como muestra de su compromiso con la transparencia, Canva ofrecerá a los creadores la posibilidad de optar por que sus datos no se utilicen con fines de formación. Los creadores que opten por entrenar modelos de IA en sus contenidos existentes recibirán un pago inicial seguido de un pago mensual por uso continuado.

“El futuro del diseño vendrá determinado por la creatividad humana, pero también se verá impulsado por niveles sin precedentes de innovación en IA", afirma Danny Wu, responsable de IA de Canva. "Los creadores son el corazón de nuestra comunidad, por lo que asumimos plenamente nuestra responsabilidad de garantizar que les estamos ofreciendo herramientas impulsadas por IA que están firmemente basadas en la transparencia, así como en prácticas éticas y justas en cada paso del camino".

Impulsar la comunicación visual en la empresa

A medida que Canva entra en su próxima década, la empresa sigue centrada en democratizar el diseño en el lugar de trabajo. Un año después del lanzamiento de la Suite Visual de Canva, que introdujo documentos colaborativos, sitios web, presentaciones, pizarras, visualización de datos y mucho más, Canva está experimentando un crecimiento y una adopción sin precedentes en el lugar de trabajo, añadiendo más de 65 millones de nuevos usuarios activos mensuales en un año y casi duplicando los suscriptores de pago hasta superar los 16 millones.

Cada vez se espera más de los profesionales que se comuniquen visualmente en el trabajo. Ya hay más de un millón de personas que incluyen Canva como una de sus habilidades principales en su perfil de LinkedIn, una cifra que aumentó un 72 % año tras año a medida que la comunicación visual se convierte en el status quo. Por este motivo, Canva está ganando terreno rápidamente en las empresas, con grandes compañías como FedEx, Starbucks, Colgate-Palmolive, Zoom, Reddit y otras que confían en Canva como su herramienta de comunicación visual

La plataforma todo en uno de Canva, ahora potenciada con más herramientas de diseño impulsadas por IA, está desbloqueando niveles de creatividad completamente nuevos al tiempo que permite a individuos, equipos y empresas crear comunicación visual a escala como nunca antes. Para obtener más información sobre todas las funciones incluidas en Magic Studio de Canva, visite la Sala de prensa de Canva aquí.

Acerca de Canva

Lanzada en 2013, Canva es una plataforma gratuita de comunicación visual y colaboración en línea cuya misión es facilitar el diseño a todo el mundo. Con una sencilla interfaz de usuario de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas que van desde presentaciones, documentos, sitios web, gráficos para redes sociales, carteles, ropa hasta videos, además de una enorme biblioteca de fuentes, fotografía de archivo, ilustraciones, secuencias de video y clips de audio, cualquiera puede tomar una idea y crear algo hermoso.

