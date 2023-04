Canva presenta "The Visual Economy Report" (Informe sobre la economía visual)

Sídney y san francisco--(business wire)--abr. 18, 2023--

Canva, la única plataforma de comunicación visual "todo en uno" del mundo, lanzó hoy el informe The Visual Economy Report con datos procesables de 1.600 líderes empresariales de todo el mundo. Ofrece la visión más completa sobre cómo los líderes empresariales mundiales abordan los principios de la comunicación visual interna y externamente para dirigir equipos más eficientes, crear una mayor participación de la audiencia e impulsar mayores rendimientos económicos en sus negocios.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230418005431/es/

Canva's Visual Economy Report: How communicating visually is fueling new opportunities for business (Graphic: Business Wire)

Entre las principales conclusiones del informe The Visual Economy Report:

Las empresas de hoy en día operan en una nueva economía visual, en la que la disminución de la capacidad de atención y la explosión de contenidos digitales han dado lugar a una demanda de imágenes atractivas y compartibles. Empleados y clientes esperan ahora que el contenido de una marca sea tan visual y digerible como lo que ven en las redes sociales. Como resultado, existen oportunidades de negocio significativas para aquellos que adoptan un enfoque de diseño en primer lugar, empoderando a todos en su organización para diseñar, lo que lleva a la capacidad de producir enormes niveles de contenido de calidad a escala.

“Mientras los líderes empresariales navegan por un entorno económico cambiante, la comunicación visual puede ayudar a las marcas a salir adelante. Desde ayudar a ganar nuevos clientes, a atraer y retener el talento, a comercializar de una manera que trascienda, la comunicación visual nunca ha sido más crítica para desbloquear una mejor comunicación, colaboración y creatividad”, afirmó Zach Kitschke, CMO de Canva. “Hoy en día, captar la atención de cualquier persona puede ser fugaz, por lo que un gran diseño puede ser decisivo para las organizaciones que se esfuerzan por destacar en esta nueva era visual”.

Puede encontrar el informe completo “The Visual Economy Report 2023,” de Canva aquí.

Metodología

Canva encargó a Morning Consult una encuesta a 1.600 líderes empresariales de marketing, ventas, RR. HH. y comercio que tienen conocimiento de los objetivos de ingresos de la empresa. Este grupo también influye en la estrategia de captación de audiencia de sus organizaciones, así como en la forma en que los equipos internos se comunican entre sí, con otros equipos y con la empresa en general. En concreto, Canva encuestó a 850 líderes empresariales en EE. UU., 375 en Australia y 375 en el Reino Unido.

Acerca de Canva

Lanzada en 2013, Canva es una plataforma en línea gratuita de comunicación visual y colaboración cuya misión es facilitar el diseño a todo el mundo. Con una sencilla interfaz de usuario de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas que van desde presentaciones, documentos, sitios web, gráficos para redes sociales, carteles, ropa a videos, además de una enorme biblioteca de fuentes, fotografía de archivo, ilustraciones, secuencias de video y clips de audio, cualquiera puede tomar una idea y crear algo hermoso.

Activos descargables

Haga clic aquí.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230418005431/es/

CONTACT: Contacto con la prensa

Chris Hew para Canva

chew@canva.comChanel Sedeno en representación de Canva

csedeno@missionnorth.com

Keyword: california latin america australia north america asia pacific europe united states africa australia/oceania

Industry keyword: software internet data management electronic commerce apps/applications technology digital marketing marketing audio/video advertising communications content marketing

SOURCE: Canva

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 04/18/2023 06:28 pm/disc: 04/18/2023 06:28 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20230418005431/es

AP