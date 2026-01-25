Capital de Groenlandia sufre apagón tras fuertes vientos

La capital de Groenlandia quedó a oscuras tras sufrir el fin de semana un apagón provocado por los fuertes vientos que causaron una falla de transmisión, informó la empresa eléctrica estatal.

Nuuk, de unos 20.000 habitantes y alimentada principalmente por una planta hidroeléctrica, quedó sin energía el sábado a alrededor de las 10:30 (00:30 GMT de domingo), observaron periodistas de AFP.

Tres horas después, la energía se había restablecido parcialmente en algunas zonas.

La empresa de servicios Nukissiorfiit dijo en su página de Facebook que los fuertes vientos causaron el fallo en la transmisión y que estaba en proceso de restaurar el fluido eléctrico con una planta de emergencia.

Asimismo, el monitor de internet NetBlocks reportó un declive significativo de conectividad en Groenlandia "con alto impacto en la capital Nuuk".

El hecho ocurre días después de que el gobierno groenlandés publicara un folleto con consejos a los pobladores para hacerle frente a una situación de crisis, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de tomar la isla por la fuerza.