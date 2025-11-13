Capital de Ucrania bajo ataque masivo, dice su alcalde

La capital de Ucrania, Kiev, fue blanco de un ataque "masivo", dijo este viernes el alcalde de la ciudad, donde se produjeron explosiones según constataron periodistas de la AFP.

"Las fuerzas de defensa aérea están operando en Kiev. Un ataque masivo enemigo contra la capital", escribió en Telegram el alcalde Vitali Klitschko, quien informó de dos heridos en el distrito oriental de Dniprovsky.

Periodistas de la AFP vieron balas trazadoras utilizadas contra drones y varios sistemas antimisiles desplegados.

Un incendio se desató en el techo de un edificio residencial de cinco pisos en el distrito Solomyansky, mientras que se reportaron varias solicitudes de asistencia médica en los distritos Desnyansky y Shevchenkivsky, según informó Klitschko.

Otro incendio se produjo en un edificio residencial en el distrito Podilsky.

Moscú, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales ucranianas.

